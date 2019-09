Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Grazie alla grafica e al design migliorato di Ni no: La, disponibile da questo venerdì per4 e PC, i giocatori potranno vivere al meglio la storia di Oliver nel suo viaggio incantato per recuperare sua madre da un altro mondo.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Namco:Leggi altro...

Eurogamer_it : Ni No Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered è in arrivo su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch #NiNoKuni - TWGEEKIT : Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea, ecco la versione Remastered - CGCOfficial_ : Bandai Namco ha rilasciato il trailer di lancio di No no Kuni: La minaccia della strega cinerea Remastered, titolo… -