NFL 2019-2020 2a settimana | dominano Patriots e Chiefs | vittorie importanti per

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) La secondadella NFLinizia a dare le prime conferme ma, di pari passo, anche le prime smentite. Nella AFC i New Englandumiliano a domicilio i malcapitati Miami Dolphins, mentre i Kansas Citymettono in scena una prova di forza in casa degli Oakland Raiders. Nella NFC successi di rilievo per i Green Bay Packers contro i Minnesota Vikings, per i Dallas Cowboys in casa dei Washington Redskins e dei Seattle Seahawks contro i Pittsburgh Steelers. I Los Angeles Rams, infine, mettono ko Drew Brees e passeggiano sui New Orleans Saints. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa è successo nei match della Week 2. Miami Dolphins (0-2) – New England(2-0) 0-43. L’inizio di stagione dei Dolphins è un vero incubo. Dopo il massacro dell’esordio contro i Ravens arriva la replica immediata per un 43-0 terrificante. Brady ...

