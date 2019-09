Neonati prematuri | più sani grazie alle carezze

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il tocco prolungato, simile a una carezza, determina una riduzione dello stress nei: lo afferma lo studio “Dynamic touch reduces physiological arousal in preterm infants: A role for c-tactile afferents?” realizzato da un team internazionale (Ospedale Buzzi di Milano, Università di Milano-Bicocca, Fondazione COME Collaboration di Pescara, Istituto Osteopatia Milano e l’Università John Moores di Liverpool) e recentemente pubblicato sulla rivista Developmental Cognitive Neuroscience (https://doi.org/10.1016/j.dcn.2019.100703). I risultati indicano che la carezza produce un miglioramento in diversi parametri fisiologici, quali il livello di ossigenazione sanguigna e il battito cardiaco neipretermine tra le 28 e le 37 settimane di gestazione. Sebbene l’interazione tattile pare abbia un ruolo centrale in molte strategie di cura perinatale, come la “Kangaroo Mother ...

DiegoDiDonato : RT @unimib: Il tocco prolungato, simile a una #carezza, produce nei #neonati prematuri (tra le 28 e le 37 settimane di gestazione) un migli… - alcinx : RT @unimib: Il tocco prolungato, simile a una #carezza, produce nei #neonati prematuri (tra le 28 e le 37 settimane di gestazione) un migli… - unimib : Il tocco prolungato, simile a una #carezza, produce nei #neonati prematuri (tra le 28 e le 37 settimane di gestazio… -