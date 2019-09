Né Meghan | né Kate | accanto alla regina Elisabetta c’è Autumn Phillips

Chi lo indossa meglio? Le celeb vs Kate Middleton e Meghan Markle : Kate Middleton o...Paris Hilton?Meghan Markle o...Kim Kardashian?Kate Middleton o...Drew Barrymore?Meghan Markle o...Victoria Beckham?Kate Middleton o...Carey Mullighan?Meghan Markle o...Christina Aguilera?Kate Middleton o...Angelina Jolie?Meghan Markle o...Jenna Coleman?Kate Middleton o...Mandy Moore?Meghan Markle o...Jennifer Garner?Un outfit, due celeb, unico dilemma: a chi sta meglio? Le sfide sono sempre aperte nell’arena dello stile, ...

Gli auguri di Meghan a Harry per il compleanno sono l'ennesima frecciata a Kate e Elisabetta : C’è Diana, William, Filippo e il piccolo Archie. Nel collage di scatti scelti da Meghan per celebrare i 35 anni del marito, il principe Harry compare al fianco delle persone più importanti della sua vita: la mamma, il fratello, il nonno e il figlio. Qualcuno però manca all’appello, e la scelta potrebbe essere dettata dai battibecchi avuti con la duchessa di Sussex.Della cerchia più ristretta della royal ...

Kate - Meghan la snobba su Instagram e lei si vendica così : Un giorno speciale per la famiglia reale diventa l’occasione per avere nuovi indizi sull’antipatia che divide le coppie royals più amate e seguite: quella formata da William e Kate e quella formata da Meghan e Harry. Protagonista assoluto della giornata è il principe Harry: il figlio minore di Carlo e Diana, a lungo considerato il più ribelle in casa Windsor, compie 35 anni e viene sommerso da una valanga di affetto e di auguri provenienti da ...

Meghan Markle festeggia il compleanno di Harry su Instagram - ma dimentica Kate : Una valanga di auguri da tutto il mondo arriveranno per il compleanno del principe Harry, ma i primi e i più speciali sono quelli che gli ha dedicato la moglie, Meghan Markle. Sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex infatti campeggia una bellissimo post in cui, con immagini e parole, la duchessa cerca di esprimere tutto il suo amore al marito, e padre di suo figlio Archie in occasione di un compleanno importante. Il principe Harry ...

Non si possono indossare gioielli prima delle sei di sera. Il nuovo divieto a corte che fa tremare Meghan Markle e Kate : C'è un divieto a corte che pare non andare a genio né a Meghan Markle né a Kate, le due duchesse infatti prima delle sei del pomeriggio non possono indossare gioielli appariscenti... La corte inglese è celebre non solo per il lusso, lo sfarzo, gli eventi di beneficenza e gli abiti dai colori sgargianti, ma è conosciuta anche per le sue folli abitudini e i suoi divieti. Alcuni di questi non vanno già a Meghan Markle e Kate Middleton ...

Kate Middleton - non solo Meghan Markle : a Buckingham Palace c'è una nuova rivale : Su Leggo.it le ultime novità. Kate Middletonha una nuova rivale a Buckingham Palace? «La duchessa di Cambridge è molto gelosa di lei...». Kate Middleton...

Kate Middleton sconvolta dalla separazione con Harry per colpa di Meghan Markle : Kate Middleton avrebbe lasciato il Palazzo quasi in lacrime dopo la separazione definitiva di Harry dalla fondazione istituita 10 anni fa col fratello William. Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Duchessa di Cambridge avrebbe il cuore spezzato dopo che il cognato, probabilmente pressato dalla moglie Meghan Markle, ha deciso di lasciare l’associazione benefica che ha visto impegnati fianco a fianco i due fratelli per un ...

Kate Middleton e Meghan Markle - prima cena insieme di William e Harry dopo le tensioni. Ecco perché : William e Harry tornano a trascorrere una giornata insieme a Kensington Palace, dopo le tensioni degli ultimi mesi. Dovute forse anche alle differenze caratteriali di Kate Middleton e Meghan Markle. Il motivo della reunion è molto importante per i due fratelli. Oggi infatti è 31 agosto, 22 anni fa moriva Lady Diana in un incidente stradale. Come riporta Us Weekly, ogni anno William e Harry trascorrono questa giornata insieme, con un pranzo o ...

Kate e Meghan a cena insieme dopo le tensioni nel nome di Diana : Kate Middleton e Meghan Markle depongono le armi dopo le ultime tensioni e cenano insieme nel nome di Diana, per volere di William e Harry. Sono trascorsi 22 anni dalla morte di Lady D e i suoi figli non smettono di ricordarla. Da quel lontano 31 agosto del 1997, quando la Principessa del Galles morì in un terribile incidente stradale, ogni anno William e Harry trascorrono insieme quella giornata, commemorando la madre scomparsa. Anche questa ...

Meghan Markle e Harry si separano da William e Kate : cosa è stato deciso con un documento reale : Kate e William sempre più distanti da Harry e Meghan. Le due coppie, prima impegnate insieme nella stessa fondazione, ora avranno ognuna un ente benefico proprio. La Royal Foundation of Duke and Duchess of Cambridge & Duke and Duchess of Sussex, ora è diventata semplicemente The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge. Harry e Meghan, dunque, gestiranno un proprio ente benefico, la Sussex Royal Foundation. Sebbene fonti di ...

Kate - affronto a Meghan. Harry e William sempre più lontani : I rapporti tra Kate e William e Meghan e Harry sono sempre più ostili. Ormai sono lontani i tempi i cui i due fratelli apparivano felici insieme. Dispetti e piccole vendette sembrano essere all’ordine del giorno per di Duchi di Cambridge e i Duchi di Sussex. Ad allontanare i due fratelli, che un tempo erano inseparabili, sembrano essere state le mogli, che mal si sopportano fino a quasi non tollerarsi. Questa volta, però, l’affronto ...

Meghan Markle e Harry e la corsa ai follower : assumono un esperto social da 30mila sterline l'anno per battere William e Kate : Un esperto di comunicazione che li aiuti a battere i loro rivali: William e Kate. Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno ingaggiato un "social media manager" da 30mila sterline...

Ancora problemi fra Meghan Markle e Kate? I duchi di Sussex disertano la visita in Scozia : Non c’è pace fra i rampolli della casa reale inglese. Al centro dei nuovi dissidi ci sono Ancora una volta Meghan Markle e Kate Middleton. Dopo un periodo di calma e serenità, le due duchesse ora tornano a farsi guerra. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate grazie ai media inglesi, la Markle avrebbe deciso di disertare la sua visita al castello di Balmoral in Scozia.\\ I duchi di Sussex e quelli di Cambridge avrebbero dovuto ...