Musica,morto leader New wave the cars

Ric Ocasek, 75enne fondatore edella band rock Newthe, è stato trovatoieri in un appartamento a Manhattan. Ancora non sono state stabilite le cause del decesso, Tra i maggiori suggessi deisi ricordano in particolare 'Just what i needed' (1978), 'Shake it up' (1981) e 'Drive' (1984).(Di lunedì 16 settembre 2019)