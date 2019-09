MotoGP | “senza l' elettronica oggi cadrebbero tutti” - articolo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 16 settembre 2019) Il futuro è inarrestabile, e questo lo sappiamo tutti. Solo che alle volte entra nelle nostre vite in maniera graduale, altre invece le stravolge dall'al domani.e Formula 1 sono, in ambito sportivo, i veri banchi di prova del domani che verrà e, al netto delle MotoE e delle Formula E, che corrono in categorie a se stanti, risulta difficile per lo spettatore dicapire quanto conti la tecnologianelle due e nelle quattro ruote.Se la Formula 1, anche per motivi regolamentari, vince dichiaratamente la gara della tecnologia, quando si parla dinon è ancora chiaro quanto conti ancora il pilota e quanto l'. Il Gran Premio di Misano Adriatico, al quale siamo stati invitati da Lenovo in occasione dell'avvio deleSport Championship, è stata un'ottima opportunità per parlarne con Gabriele Conti, direttore dei sistemi elettronici in Ducati. Il quale, ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.