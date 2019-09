MotoGP | Mondiale 2019 | per Valentino Rossi un finale di stagione da limbo?

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Ilmette in archivio il 13esimo appuntamento della suae si prepara per le ultime sei tappe che condurranno il Circus fino a Valencia a metà novembre. Il campionato, com’è ben noto, è già ampiamente concluso. Marc Marquez ha ampiamente chiuso ogni discorso a livello di titolo iridato, sempre che ce ne sia stato uno. Il suo margine di vantaggio parla di 93 lunghezze su Andrea Dovizioso, 124 su Danilo Petrucci in terza posizione, quindi 126 su Alex Rins, 141 su Maverick Vinales e addirittura 146 su. Una cifra esorbitante che, ovviamente, appare come sale su una ferita per il pilota di Tavullia che, oltre a tutto questo, prosegue in un rapporto di odio e amore con la sua Yamaha. Nelle sei gare che ci separano dal 2020, quindi, quali saranno gli obiettivi realistici per il “Dottore”? Iniziamo con il dire che per una volta in ...

OA_Sport : MotoGP, Mondiale 2019: Marquez assatanato a Misano, Quartararo una nuova speranza, Ducati e Valentino Rossi sconfit… - leonidagram_ : @DenisDecorte @Federico8012 @SkySportMotoGP @ValeYellow46 @MotoGP @marcmarquez93 Quindi fare esattamente quello che… - DenisDecorte : @leonidagram_ @Federico8012 @SkySportMotoGP @ValeYellow46 @MotoGP @marcmarquez93 Si perché non era più in lotta per il mondiale -