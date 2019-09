Moto3 – Nonna Walterina ombrellina di Migno a Misano | il commento di Valentino Rossi è

VIDEO Moto3 - GP San Marino 2019 : ombrellina speciale per Andrea Migno - è la nonna! : Una spinta in più. Andrea Migno questa mattina, alla partenza del GP di San Marino per la classe Moto3 in quel di Imola aveva sulla griglia uno stimolo ulteriore per andare forte. A fargli da ombrellina c’era infatti la sua nonna Walterina che gli ha augurato l’in bocca al lupo prima dello start. Andiamo a vedere il simpatico VIDEO prima della gara. VIDEO LA NONNA DI Andrea Migno A FARGLI DA ombrellina Foto: Valerio Origo