Morto Ric Ocasek | addio al fondatore e leader dei The Cars | giallo sulle cause del decesso

Trovato Morto nella sua abitazione di New York Ric Ocasek leader dei The Cars - : Novella Toloni Il rocker, che aveva 75 anni, è stato Trovato morto nella sua camera da letto ma secondo la polizia non si tratterebbe di una morte sospetta Il rocker Ric Ocasek è stato Trovato morto nel suo appartamento di Manhattan a New York. Il cadavere del 75enne, fondatore e leader della band rock new wave The Cars, è stato rinvenuto privo di vita nel tardo pomeriggio di domenica nel suo letto. Le cause del decesso non sono ...

Federico Palmieri Morto/ Raffaella Mennoia e Stefano Carriero : "Amici per sempre" : Federico Palmieri morto suicida, gli amici Raffaella Mennoia e Stefano Carriero lo salutano con un addio commovente: "Amici per sempre", sui social.

Lecce - tragedia a Tricase : anziano paziente si getta dalla tromba delle scale - Morto : Un assurdo fatto di cronaca si è verificato questa mattina presto all'ospedale "Cardinale Giovanni Panico" di Tricase, nel Leccese, dove un anziano di 84 anni, ricoverato nello stesso nosocomio poiché doveva subire un intervento chirurgico, si è improvvisamente gettato dalla tromba delle scale che si trovano all'interno della struttura. I motivi del folle gesto dell'uomo sono ancora tutti da appurare, anche se si ipotizza che potesse aver avuto ...

Friggitrice piena di olio bollente esplode a festival di torte : un Morto e 14 feriti - cinque rischiano la vita : Una Friggitrice piena di olio bollente è esplosa mentre era in corso un festival culinario dedicato alla preparazione di torte causando la morte di una persona e il ferimento di altre 14, cinque delle quali in modo grave. È successo al Backefest di Freudenberg, in Germania, evento storico che ogni anno celebra la tradizione alimentare tedesca con la preparazione di dolci e altri prodotti da forno. Dalle prime indagini degli inquirenti è emerso ...

Daniel Johnston è Morto/ Infarto lo ha stroncato a 58 anni : il ricordo di Jon Ronson : Daniel Johnston morto all'età di 58 anni per un Infarto. Jeff Tweedy dei Wilco lo ricorda così: "Grande ispirazione per me"

Ne Le Regole del Delitto Perfetto 6 ci scapperà il Morto tra i protagonisti storici : Sarà un'ultima stagione all'insegna del dramma e ancora una volta degli omicidi, con un nuovo lutto per un personaggio di peso: Le Regole del Delitto Perfetto 6 dirà addio ad uno dei suoi protagonisti nel corso del suo epilogo. In onda negli USA dal 26 settembre, insieme a Grey's Anatomy 16, la serie di Pete Nowalk con protagonista l'attrice premio Oscar ed Emmy Viola Davis si concluderà all'insegna di delitti di sangue, sulla scia di quanto ...

Daniel Johnston Morto - addio al “più grande outsider tra i cantautori americani” : aveva 58 anni : È morto a 58 anni il cantante statunitense Daniel Johnston, “il più grande outsider tra i cantautori americani“, come era stato definito da pubblico e critica. L’artista ha avuto un attacco cardiaco ed è deceduto nella sera di martedì 10 settembre. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dal manager e dal fratello del cantante. I suoi ultimi concerti risalgono al 2017 quando si esibì con Jeff Tweedy, Built to Spill, ...

È Morto il giornalista Piero Scaramucci - inviato della RAI e storico direttore di Radio Popolare : È morto a 82 anni Piero Scaramucci, giornalista della RAI negli anni Sessanta e Settanta e direttore di Radio Popolare dal 1992 al 2002: da un mese era ricoverato per un aneurisma. Scaramucci era stato uno dei più seguiti giornalisti

Morto Robert Frank - addio a uno dei più grandi fotografi del ‘900 : con Jack Kerouac fece “The Americans” : È Morto a 94 anni il grande fotografo Robert Frank, icona della fotografia del ‘900 e tra i più influenti maestri del reportage. Si è spento nella sua casa nell’isola del Capo Bretone, nella provincia della Nuova Scozia, in Canada, dove si era ritirato a vivere da un decennio. L’annuncio della sua scomparsa è stato pubblicato oggi dal “New York Times“. Frank è entrato nel mito della fotografia mondiale per il viaggio “on ...

Palermo - giallo a Terrasini : anziano imprenditore italoamericano trovato Morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.Continua a leggere