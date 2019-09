Monica Silva | al MAC di Milano apre “Sacro Profano” In mostra 40 fotografie dell’artista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Un’esposizione di 40 opere per ripercorrere la carriera di di, fotografa brasiliana di fama internazionale: il 17 settembrelaSacro Profano, a cura di Andrea Dusio e presentata dalla Fondazione Maimeri allo spazio M.A.C. di, dove sarà visitabile fino al 2o settembre. Gli scatti più famosi della ritrattista insieme quelli più recenti, inediti, tratti dai suoi portraits a e dai lavori “Banana Golden Pop Art” (2014), “Flower Power” (2018), “Coca Cola Series” (2019) e “Golden Sexy Fruit” (2019). Fra i progetti inc’è “Lux Et Filum – una visione contemporanea di Caravaggio”, lavoro che vanta il patrocinio culturale del governo brasiliano per essere “di rilevanza culturale e sociale” e perché contribuisce“in modo significativo alla diffusione della cultura”. Quisi misura con Caravaggio e lo reinterpreta, ...

