Mondiali paralimpici nuoto | Italia chiude in testa con 50 medaglie

Incredibile ai Mondiali Paralimpici! Simone Barlaam e Federico Morlacchi ‘Gemelli d’Italia’ : storico ex aequo nei 100 metri farfalla : Un doppio oro azzurro storico: Barlaam e Morlacchi primi ex aequo nei 100 metri farfalla ai Mondiali Paralimpici di Londra Davvero Incredibile quanto accaduto oggi ai Mondiali Paralimpici di nuoto in corso a Londra. Un doppio oro azzurro, con un ex aequo storico, nei 100 metri farfalla con Simone Barlaam e Federico Morlacchi, che nella gara della categoria S9 hanno toccato nello stesso identico momento la piastra che chiude il tempo. I due ...

Nuoto - successo per gli atleti azzurri ai Mondiali paralimpici : Londra, 11 set. (AdnKronos) – Una scia azzurra illumina sempre di più l’Aquatics Centre di Londra. L’Italia è prima nel medagliere generale dei Mondiali paralimpici di Nuoto con un provvisorio di 17 medaglie. La Nazionale azzurra in solo due giorni ha messo in valigia 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Il pomeriggio di ieri si apre proprio con un oro importante. Francesco Bocciardo nei 200 stile libero S5 con il tempo di ...

Nuoto - Mondiali paralimpici 2019. Pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Nuoto - Mondiali paralimpici Londra 2019. L’Italia parte forte con tre ori e otto podi. Oggi tante carte da medaglia per gli azzurri : Tre ori, due argenti e tre bronzi. L’acqua delle grandi manifestazioni internazionali di Nuoto è sempre più azzurra e l’avvio dei World Para Swimming Allianz Championships all’Aquatics Center di Londra ne è la conferma. L’Italia sale otto volte sul podio e uno dei tre trionfi azzurri è accompagnato anche da un prestigioso record del mondo: risultati che fanno stravedere in prospettiva Tokyo 2020. Il risultato più ...

Italnuoto pronta per i Mondiali paralimpici di Londra : Italnuoto pronta per i Mondiali Paralimpici di Londra. Crescere e migliorare ancora, come e' sempre avvenuto negli ultimi dieci anni.