Mondiali Paraciclismo – L’Italia chiude terza nel medagliere per Nazioni | azzurri tredici

Fonte : sportfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Trionfo azzurro anche nell’ultima giornata di gare ad Emmen, oro per Luca Mazzone e Roberta Amadeo, argento per Cornegliani e Zanardi, bronzo per Farroni. E’delperSi chiudono con l’ennesima giornata trionfale per glii Campionati del Mondo di, in scena in questi giorni ad Emmen. L’Italia porta a casa altre due medaglie d’oro, due d’argento ed una di bronzo, portando ila quota 13 metalli. Luca Mazzone non fa sconti a nessuno e si prende il terzo titolo iridato personale in questa rassegna, vincendo quindi prova a staffetta, crono e prova in linea nella categoria MH2. Roberta Amadeo ritrova il primo gradino del podio, avendo la meglio sull’olandese Koedood nella prova WH2. Anche Fabrizio Cornegliani torna ancora sul podio, stavolta sul secondo gradino: l’azzurro (01:38:12) ...

Sport24h_it : Mondiali Paraciclismo Emmen, azzurri da favola con 13 medaglie - AISM_onlus : RT @CIPnotizie: Mondiali di Paraciclismo su strada a Emmen (NED) E' la comasca Roberta Amadeo la nuova campionessa iridata a cronometro di… - claudioarrigoni : RT @LucaPancalli: Nonostante qualche episodio sfortunato gli azzurri del paraciclismo italiano, ai Mondiali di Emmen, vanno forte: 8 medagl… -