Mondiali di nuoto paralimpico | Italia da record e campione del mondo

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : l’Italia chiude con il botto e fa la storia! Azzurri primi nel medagliere : L’Italia che emoziona, l’Italia che fa la storia all’Aquatics Centre di Londra (Gran Bretagna), sede dell’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto paralimpico. Nella vasca britannica gli atleti del Bel Paese hanno concluso la loro avventura inglese con il botto, terminando in vetta al medagliere di questa competizione iridata con 20 ori, 18 argenti e 12 bronzi. 50 le medaglie conseguite, a precedere i padroni di casa della ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : oro per Stefano Raimondi - Carlotta Gilli d’argento : Si chiude con un bottino di un oro, tre argenti e tre bronzi per l’Italia la sesta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. Nei 100 rana SB9 maschili arriva l’oro di Stefano Raimondi, primo in 1’05″58, davanti al canadese James Leroux, al record panamericano con 1’08″56, mentre è terzo il russo Dmitrii Bartasinskii in ...

Nuoto paralimpico - Mondiali 2019 : doppio oro per Arianna Talamona! Vittorie nei 50 farfalla e nei 200 misti : Si chiude con un bottino di due ori, due argenti e due bronzi per l’Italia la quarta giornata dei Mondiali di Nuoto paralimpico in corso a Londra. Andiamo a scoprire tutti i medagliati azzurri odierni. I due ori portano entrambi la firma di Arianna Talamone, che prima si impone nei 50 farfalla S5 femminili in 45″62, andando a precedere la brasiliana Joana Maria Da Silva Neves Euzebio, seconda in 47″21, e la turca Sevilay ...

Nuoto - successo per gli atleti azzurri ai Mondiali paralimpici : Londra, 11 set. (AdnKronos) – Una scia azzurra illumina sempre di più l’Aquatics Centre di Londra. L’Italia è prima nel medagliere generale dei Mondiali paralimpici di Nuoto con un provvisorio di 17 medaglie. La Nazionale azzurra in solo due giorni ha messo in valigia 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Il pomeriggio di ieri si apre proprio con un oro importante. Francesco Bocciardo nei 200 stile libero S5 con il tempo di ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici 2019. Pioggia d’oro sugli azzurri : quattro trionfi e altro record mondiale per Barlaam! Per l’Italia anche quattro argenti e un bronzo : Una giornata da sogno, come quelle che l’Italia del Nuoto si sta abituando a vivere nelle vasche di mezzo mondo. La seconda sessione di gare del mondiale Paralimpico di Londra regala altri nove podi, dopo gli otto della giornata inaugurale, con quattro successi che portano la firma di Francesco Bocciardo, Simone Barlaam (al secondo record mondiale in due giorni), Arjola Trimi e Carlotta Gilli. A completare il bottino azzurro anche quattro ...

Nuoto - Mondiali Paralimpici Londra 2019. L’Italia parte forte con tre ori e otto podi. Oggi tante carte da medaglia per gli azzurri : Tre ori, due argenti e tre bronzi. L’acqua delle grandi manifestazioni internazionali di Nuoto è sempre più azzurra e l’avvio dei World Para Swimming Allianz Championships all’Aquatics Center di Londra ne è la conferma. L’Italia sale otto volte sul podio e uno dei tre trionfi azzurri è accompagnato anche da un prestigioso record del mondo: risultati che fanno stravedere in prospettiva Tokyo 2020. Il risultato più ...

Italnuoto pronta per i Mondiali Paralimpici di Londra : Italnuoto pronta per i Mondiali Paralimpici di Londra. Crescere e migliorare ancora, come e' sempre avvenuto negli ultimi dieci anni.

Nuoto - Mondiali juniores 2019 : Thomas Ceccon e la cinquina a Budapest. Ora si pensa all’anno olimpico : La lunghissima stagione nel Nuoto, per qualche settimana, si chiude qui. Ieri sono andati in archivio i Mondiali juniores a Budapest (Ungheria) e l’Italia ha concluso in quarta posizione nel medagliere con 3 ori 2 argenti e 7 bronzi. 12 le medaglie vinte dalla truppa azzurra, alle spalle di Stati Uniti, Russia e Australiana, a testimonianza di uno stato di salute più che buono per il movimento nazionale. Non ci sono dubbi che la stella ...

Nuoto - Mondiali Juniores 2019 Budapest : bronzo per Burdisso nei 200 delfino - quarte le azzurre nella 4×100 mista : A Budapest (Ungheria) è appena terminata la sesta e ultima giornata della settima edizione dei Mondiali giovanili di Nuoto 2019, dove i migliori nuotatori under 18 si sono sfidati ad un mese di distanza dai Campionati senior disputati in Corea a Gwangju. Per l’Italia oggi non sono arrivati ori, con Stefano Nicetto sesto nei 100 stile libero, Helena Biasibetti ottava nei 100 farfalla, Costanza Cocconcelli settimana nei 50 stile libero. ...

Nuoto - Mondiali juniores 2019 Budapest. Thomas Ceccon pigliatutto : oro luccicante nei 50 farfalla! Giulia Salin argento nei 1500 - 4×100 stile donne di bronzo : Pokerissimo di podi, doppietta di ori, come all’Europeo, secondo crono all time nei 50 farfalla: basteranno questi numeri a far cambiare idea a chi avesse ancora qualche dubbio sulle qualità di Thomas Ceccon? E’ vero, serviranno conferme a livello assoluto, a partire da molto presto ma il campioncino veneto non finisce più di stupire in questa rassegna iridata juniores e oggi è arrivato il trionfo più inatteso e, per questo, ancora ...