Mondiali di ciclismo | prova in linea nello Yorkshire in tv su Rai Sport il 29 settembre

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo paralimpico - Mondiali 2019 : pioggia di medaglie nell’ultima giornata. Mazzone fa il tris d’oro - Zanardi d’argento : Si è conclusa nella giornata di ieri un’edizione 2019 dei Mondiali di paraCiclismo a Emmen (Olanda) da incorniciare per l’Italia. La formazione tricolore ha terminato la propria avventura con un bottino di medaglie decisamente importante: 8 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Nell’ultimo giorno di gare Luca Mazzone si è tolto la soddisfazione di conquistare il proprio terzo titolo iridato in questa competizione, aggiudicandosi la prova ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i probabili convocati dell’Italia. Sicuri - incerti e possibili ballottaggi per Cassani : Ieri il CT Davide Cassani ha annunciato i nomi dei preselezionati per il Mondiale che si svolgerà tra due settimane nello Yorkshire. I corridori in questione sono i seguenti: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Ciclismo si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Questa rassegna iridata avrà come punto centrale la città di Harrogate, che sarà la sede d’arrivo di tutte le gare. Numerose invece quelle di partenza: Bradford, Doncaster, Leeds, Northallerton, Richmond, Ripon, Tadcaster e Wetherby. Si comincerà quindi domenica 22 con una grande novità: la cronometro a squadre mista. Questa nuova specialità, dopo ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Trentin il leader - Bettiol prima alternativa - Nibali e Moscon con un ruolo da definire : Davide Cassani ha rivelato oggi la preselezione azzura per i Mondiali che si terranno tra due settimane nello Yorkshire. Ben 16 i nomi presenti, vale a dire: Davide Ballerini (Astana), Alberto Bettiol (EF Education First), Davide Cimolai (Israel Cycling Academy), Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Dario Cataldo (Astana), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), Fabio Felline (Trek-Segafredo), Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), Gianni Moscon (Team Ineos), ...

Mondiali di ciclismo : Cassani annuncia i convocati - Trentin sarà il capitano : Al termine della Coppa Bernocchi, vinta a Legnano da Phil Bauhaus, il Ct della nazionale azzurra Davide Cassani ha diramato la lista dei corridori convocati per i Mondiali di ciclismo che si terranno nello Yorkshire dal 22 al 29 settembre. Si tratta di un gruppo di sedici corridori che dovrà ulteriormente essere ridotto fino a scegliere gli otto titolari e le due riserve che poi andranno effettivamente a difendere i colori azzurri nella ...

Mondiali di Paraciclismo – Bottino ricco per l’Italia : quattro titoli iridati ad Emmen : quattro titoli Mondiali e sei medaglie totali: questo il ricco Bottino dell’Italia nella terza giornata di gare. Nelle prove a cronometro oro per Zanardi, Cornegliani, Mazzone e Amodeo, argento per Cecchetto, bronzo per Farroni. Da oggi le prove in linea Rrionfo azzurro nella terza giornata di gare ad Emmen, palcoscenico dei Campionati del mondo di Paraciclismo 2019. Gli azzurri dominano le prove a cronometro portandosi a casa un ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : buoni segnali da Matteo Trentin al Tour of Britain. Bene anche Cimolai - si rivede Moscon : Arrivano segnali incoraggianti a metà, per l’Italia, dal Tour of Britain 2019. A metà perché da un lato Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) sta mostrando una forma abbagliante. L’ex campione europeo, infatti, nella gara a tappe che si snoda lungo parte del Regno Unito, ha conquistato una frazione, per quattro volte è arrivato sul podio ed è stato anche autore di un ottimo 13° posto nella cronometro. Quest’ultima è, in assoluto, ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i probabili convocati dell’Italia. Trentin e Colbrelli sicuri - incognite Nibali e Bettiol. Mistero Moscon : Mancano poco più di due settimane alla prova in linea maschile dei Mondiali 2019 di Ciclismo che si correrà domenica 29 settembre nello Yorkshire. I vari CT stanno defininendo la composizione delle squadre per l’appuntamento più importante della stagione, il percorso della rassegna iridata non sarà così semplice come si credeva fino allo scorso anno e anzi metterà a dura prova diversi ciclisti. Il tracciato britannico è lungo ben 284,5 km ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Spagna. Alejandro Valverde punta al bis : Sempre più vicini i Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire, che scatteranno dalla prossima settimana. Nel frattempo si sta svolgendo la Vuelta di Spagna e proprio i padroni di casa oggi hanno annunciato la propria preselezione per la manifestazione iridata: una lista di sedici atleti dai quali usciranno ovviamente gli otto più in forma per partecipare alla prova in linea iridata. Alejandro Valverde è il detentore del titolo e va a caccia ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : tutti i convocati delle Nazionali presenti nello Yorkshire : Manca poco meno di una settimana al via delle gare: pronto a scattare, nello Yorkshire, in Gran Bretagna, il Mondiale di Ciclismo 2019. Si susseguono i convocati delle varie Nazionali: andiamo a scoprirli (ovviamente in aggiornamento a mano a mano, clicca sulla Nazionale per scoprire i convocati). convocati Mondiali Ciclismo 2019 Belgio Gran Bretagna Francia Norvegia Olanda USA gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati degli Stati Uniti. Chad Haga ci prova a cronometro : Una selezione piuttosto scarna, soprattutto per quanto riguarda il settore uomini elite, quella degli Stati Uniti che si presenterà ai prossimi Mondiali di Ciclismo su strada, in programma la penultima settimana di settembre nello Yorkshire. Difficile puntare in alto nella prova in linea al maschile, ci proverà invece Chad Haga in quella a cronometro: il sogno è quello del podio. convocati Stati Uniti Mondiali Ciclismo 2019 prova in linea Uomini ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Norvegia. Alexander Kristoff tenta il colpaccio : Una formazione molto interessante, con una punta di livello. A 32 anni è forse arrivata l’ultima chance di puntare al titolo iridato per Alexander Kristoff che si presenterà nello Yorkshire, per i Mondiali di Ciclismo su strada, come uno dei favoriti per la prova in linea. Tutta per l’uomo della UAE Emirates la Norvegia che oggi ha diramato la propria lista dei convocati nella quale spiccano anche Edvald Boasson Hagen e Amund ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali in gara tra Quebec e Montreal : si scalda la gamba - obiettivo Mondiali. Ci sono Caruso e Colbrelli : Vincenzo Nibali, dopo la bella biciclettata con i suoi tifosi sul Mortirolo, è pronto per tornare in sella e sarà protagonista nelle due tradizionali Classiche in Canada. Si incomincia venerdì 13 settembre con il GP de Quebec (percorso cittadino su un tracciato di 12,6 km per un totale di circa 200 km) e poi domenica 15 settembre appuntamento col GP de Montreal che propone una salita impegnativa da ripetere per ben 18 volte (219 km). Lo Squalo, ...