Milano | furto alla Rinascente | Marco Carta chiede il rito abbreviato

Marco Carta chiede il rito abbreviato per il furto alla Rinascente di Milano : Marco Carta chiede il rito abbreviato per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Queste le ultime novità che emergono dal caso dell'artista sardo accusato di aver sottratto alcune t-shirt dal punto vendita della città meneghina, reato per il quale è indagata anche la sua amica Fabiana Muscas, di 53 anni. La richiesta di rito abbreviato è condizionata all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso ...

Milano : furto di superalcolici in un supermercato - un arresto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Aveva uno zaino pieno di bottiglie di superalcolici per un valore di 177 euro. A Milano è stato arrestato un uomo di 45 anni, per furto aggravato. E' successo alle 16.25 di venerdì 13 settembre in un supermercato Esselunga di via Solari. L'uomo è stato fermato dal respo

Milano : furto in un supermercato - un arresto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Oltrepassa le casse con uno zaino e una borsa pieni di alimenti per un totale di 267 euro. A Milano, un cittadino tunisino 34enne è stato arrestato per furto aggravato. Il reato è avvenuto in un supermercato Carrefour in viale Monza alle ore 15.30 di venerdì 13 settembr