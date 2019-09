Milano Bike City | come stare in forma andando in bicicletta in città

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 16 settembre 2019) Controlla Il PesoProtegge il cuore e allunga la vitaTonifica gambe e gluteiNon danneggia le articolazioniDiminuisce la sensazione di fatica e sviluppa dopaminaAbbassa la pressione e il colesteroloRegala felicità«Mi sono iscritta negli anni a cento palestre diverse e ci sono andata due volte perché non avevo mai tempo. Uno dei primi motivi per cui ho scelto la bici è stato perché potevo fare attività fisica spostandomi». È una scelta di sport e benessere diventata poi una filosofia di vita quella di Sheyla Biasini, una degli organizzatori della. Dal 14 al 22 settembre gite fuori porta, incontri, spettacoli, pedalate. Ci sono incontri per bambini ed adulti per chi è esperto e per chi è invece ancora alle prime armi. «L’obiettivo finale è far innamorare dellachi ancora non ci va. Per questo vogliamo celebrare la bici in vari modi per mostrare approcci diversi a ...

Artikal : RT @PinarPinzuti: Milano Fancy Women Bike Ride ?? 22 September ?? 16:00 ?? Piazza Duomo #carfreeday - benzinazero : RT @PinarPinzuti: Milano Fancy Women Bike Ride ?? 22 September ?? 16:00 ?? Piazza Duomo #carfreeday - bikeitalia_it : RT @PinarPinzuti: Milano Fancy Women Bike Ride ?? 22 September ?? 16:00 ?? Piazza Duomo #carfreeday -