Migranti : torture e violenze sessuali sui profughi in Libia - tre fermi a Messina : A riconoscere e denunciare i carcerieri sono state alcune delle vittime. I tre gestivano per conto di una organizzazione criminale un campo di prigionia a Zawyia

Migranti : Pm - ‘vittime sottoposte ad atrocità e torture’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Erano centinaia i Migranti che, “nel tentativo di imbarcarsi per raggiungere le coste italiane, venivano privati della libertà personale e sottoposti a sistematiche vessazioni e atrocità al fine di ottenere dai loro congiunti il versamento, in favore degli stessi associati, di somme denaro quale prezzo della liberazione e/o della loro partenza verso lo Stato italiano”. E’ quanto ...

Migranti : torture ai profughi - i 3 fermati riconosciuti dalle vittime : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – I tre Migranti fermati per sequestro di persona e tortura sono stati riconosciuti dalle stesse vittime. Erano a bordo della nave “Alex & Co” – di Mediterranea Saving Humans, e sbarcati a Lampedusa tra il 5 e il 7 luglio scorsi. In cinque hanno riconosciuto Condè, in 3 hanno riconosciuto Mohammed Ahmed e altrettanti Mahomud Ashuia. Secondo i magistrati Condè si occupava di tenere in ...

Migranti - torture profughi Libia : 3 fermi : 7.00 La Dda di Palermo ha disposto il fermo a Messina di tre persone accusate di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura. Avrebbero trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l'Italia,rilasciandoli solo dopo pagamento di un riscatto da parte delle loro famiglie. I Migranti hanno raccontato di essere stati torturati, picchiati e di aver visto morire compagni di prigionia Si tratta di un ...

Migranti : Mediterranea - 'basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio - fateli scendere' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Basta. Per quanto tempo ancora si intende torturare questi esseri umani?". Lo denuncia Mediterranea Saving Humans. "A bordo della Mare Jonio ci sono 31 uomini e donne che sono sopravvissuti all’inferno libico, prima, e a un naufragio poi. Da cinque giorni la follia del

Migranti : appello Orlando a Conte 'intervenga per fare cessare torture e sequestri persone' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonor