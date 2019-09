Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali' (2) : (AdnKronos) - "Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali - dice - Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘noi salvato centinaia di persone ma trattati come criminali’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, di quelle donne, di quei bambini che avevano tutti i numeri addosso impressi dagli aguzzini libici. La dignità di queste persone ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘qualcosa sta cambiando - è un primo risultato’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l’Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello che accade a questi profughi di guerra nei campi libici”. Così, all’Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘qualcosa sta cambiando - è un primo risultato’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l’Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello che accade a questi profughi di guerra nei campi libici”. Così, all’Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Migranti - Galli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) a La7 : “Video di ong che aiutano scafisti”. “Ce li giri - quereliamo” : “Ci sono video che mostrano come le ong aiutino gli scafisti”. “Ce li giri, così li aggiungiamo alle numerose querele per calunnia che stiamo portando avanti”. Scontro, in diretta a L’Aria che tira – estate, su La7, tra il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli (Lega), e Alessandra Sciurba (Mediterranea), che ha aggiunto: “Smettetela di parlare di sacchi di patate, queste sono persone con ...

Migranti : Sciurba (Adnkronos) - ‘manca l’acqua dai rubinetti e le onde sono molto alte’ : Palermo, 29 ago. (Adnkronos) – “Si sono rotti i dissalatori, quindi niente acqua dai rubinetti”. Aumentano i disagi sulla nave Mare Jonio di Mediterranea, come racconta all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma che si trova a bordo. “Le onde continuano a essere molto alte e c’è disagio a bordo – dice ancora Sciurba – ma per ora non c’è nessuna evacuazione”. ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'bene evacuazione donne e bimbi e gli altri?' : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Bene l'evacuazione di donne e bambini dalla Mare Jonio, ma tutte le persone che abbiamo a bordo hanno diritto a un porto di sbarco sicuro". Così, Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea commenta con l'Adnkronos la decisione del Viminale di fare scendere le donne

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘su Mare Jonio profughi di guerra - vanno tutti accolti’ : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Non si può ogni volta ridurre anche le persone che erano in discrete condizioni in persone che poi hanno bisogno di essere evacuate d’urgenza. Questo è assurdo. Sono profughi di guerra che hanno diritto ad essere accolti”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea che commenta la decisione del Viminale di fare scendere dalla nave i bambini, le donne ...

