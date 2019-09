Migranti | l' Ungheria attacca l' Italia | Pericoloso l' aver aperto i porti alla nave

“Ungheria non dà cibo ai Migranti al confine con la Serbia” : Commissione Ue apre procedura d’infrazione : Le autorità ungheresi non danno cibo ai migranti in attesa di rimpatrio che si trovano nelle aree di transito ungheresi al confine con la Serbia. Una decisione che rientra tra gli effetti della legge ‘Stop Soros’ che ha reso reato il sostegno ai richiedenti asilo. La Commissione europea ha quindi deciso di avviare il primo passo per la procedura d’infrazione e di deferire Budapest alla Corte di giustizia dell’Ue, con sede in ...