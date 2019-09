Migranti | contestato per la prima volta il reato di tortura | tre fermi

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Con l’accusa di– è lache questoviene applicato in Italia – la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di treospiti dell’hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani e. Isono stati eseguiti dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi. I tre sono accusati di avere trattenuto in un campo di prigionia libico decine di profughi pronti a partire per l’Italia. Terribili i racconti delle vittime che hanno detto agli inquirenti di avere subito violenze e torture di ogni genere. Ma anche di avere visto morire compagni di prigionia. In carcere sono finiti Mohamed Condè, detto Suarez, originario della Guinea, 27 anni, Hameda Ahmed, egiziano, 26 anni e ...

ogiva1 : @ManlioDS @peppesignore Alleandovi con la sinistra dei porti aperti che avete REGOLARMENTE aspramente contestato e… -