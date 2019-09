**Messina : nasconde alla compagna Hiv - la contagia e lei muore - arrestato per omicidio** : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – nasconde alla compagna, da cui ha avuto anche un figlio, di avere l’Hiv e la contagia. La donna muore e ora l’uomo è finito in carcere per omicidio e lesioni gravissime. E’ accaduto a Messina. L’uomo di 55 anni, come si apprende, avrebbe contagiato altre donne con rapporti non protetti. L’inchiesta è coordinata dal procuratore di Messina che ha avviato l’indagine dopo ...