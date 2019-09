Mercedesz Henger rimproverata da Barbara d’Urso | “Non è bello”

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 16 settembre 2019) Pomeriggio Cinque:d’Urso bacchettanon poteva non essere uno degli ospiti di Pomeriggio 5 dopo le continue liti con il suo fidanzato Lucas Peracchi che l’hanno resa una delle protagoniste indiscusse dei gossip di quest’estate. L’influencer è statadad’Urso che non ha apprezzato il comportamento di Lucas Peracchi nei confronti della figlia di Eva. L’ex tronista ha pubblicato uno scatto dove è intento a mordere il fondo schiena della ragazza, scrivendo che nessuno può chiederle foto perché lei è di sua proprietà.d’Urso ha provato a far capire alla sua ospite che frasi del genere non sono belle da dedicare alla propria fidanzata, in quanto la si fa passare soltanto come un oggetto di sua appartenenza.ha provato a giustificare il suo compagno, ma la ...

zazoomblog : Mercedesz Henger stizzita in tv: “Lucas Peracchi non finge per business” - #Mercedesz #Henger #stizzita #“Lucas - carmenFashionCr : Mercedesz Henger stizzita in tv: “Lucas Peracchi non finge per business” - pomeriggio5 : 'Quest'estate è successo di tutto' Mercedesz Henger nella #cabinarossa di #Pomeriggio5 -