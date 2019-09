Meadow Walker | la figlia di Paul Walker che non dimentica papà

Tali padri e tali figlie : Meadow e Hania Riley - come Paul Walker e Vin Diesel : L’amicizia che supera i confini dello spazio e del tempo e si tramanda. Questo è quello che è accaduto agli attori Vin Diesel e Paul Walker, scomparso in un tragico incidente stradale il 30 novembre del 2013. Le loro figlie, esattamente come loro, condividono una sincera a profonda amicizia.\\ A testimoniarlo un selfie, pubblicato sul profilo Instagram della figlia di Paul Walker, Meadow. La foto ritrae la modella 20enne e la figlia minore di ...