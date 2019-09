Mattarella depone un fiore presso la Pietra del Ricordo

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 16 settembre 2019) Primo giorno di scuola, l'avvio ufficiale dell'anno, con il presidente della Repubblica Sergio. Il Capo dello Stato insieme al neoministro Lorenzo Fioramonti si è recato a L'Aquila per la cerimonia ufficiale in una delle scuole simbolo del terremoto di 10 anni fa. La città dell'Aquila, ha sottolineato il Ministero dell'istruzione, "è stata scelta nel decennale del terremoto del 6 aprile 2009 per ricordarne la tragedia e la volontà di rinascita". Sergioha deposto unladelper ricordare le 309 vittime del sisma che ha distrutto gran parte della città. Il Ministro Fioramonti ha anche consegnato una medaglia a tutta la comunità scolastica del capoluogo abruzzese, per premiarne il coraggio e l'impegno nelle difficoltà.

