Mariana Nantes moglie di Claudio Caniggia rivela | Una prostituta lo tiene drogato

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Roberta Damiata Pesantizioni da parte delladel calciatore, che a suo parere verrebbeda unaC’è anche un momento sulle guerre in famiglia a “Live non è la D’Urso”, e l’ospite di questa sera edel grande calciatore degli anni ’90, la cui storia sta facendo il giro del mondo, è ospite a "Live" per raccontare cosa sta succedendo a suo marito, che a suo dire è sotto l’influenza di una(che lei chiama t***a) suscitando l’ilarità del pubblico e un attimo di smarrimento da parte della D’Urso. “Io sono la- dice- lui ha chiesto il divorzio in Argentina, ma deve chiederlo a Marbella. Io voglio darglielo ma doveva essere più pulito, io lo sto facendo per i miei figli perché abitano nello stesso hotel dove abita lui e questa” “Ma non faceva la ...