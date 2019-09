Mafia | Palermo ricorda il cronista De Mauro

Palermo ricorda don Puglisi - Casellati simbolo antiMafia : Ricorre oggi il 26esimo anniversario della morte di padre Pino Puglisi, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre 1993 a Palermo.

Palermo ricorda padre Pino Puglisi - prete antiMafia : Ricorre oggi il 26esimo anniversario della morte di padre Pino Puglisi, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre 1993 a Palermo.

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Trasferimento fraudolento di valori e concorrenza sleale, aggravati dall’aver agito con metodo mafioso e dall’aver favorito Cosa Nostra. Sono queste le accusa nei confronti di Giuseppe e Nunzio Serio, rispettivamente 39 e 42 anni, e Filippo Raneri, 33 anni, raggiunti da una misura cautelare emessa dal gip di Palermo. Un provvedimento che giunge al termine delle indagini condotte sulla ...

Mafia : imponevano i loro frutti di mare ai ristoranti - tre arresti a Palermo (2) : (AdnKronos) – Nella maggior parte dei casi, per ottenere le commesse era sufficiente che i Serio, forti del loro riconosciuto blasone mafioso, si presentassero ai gestori dei locali di ristorazione. Ma non sono mancati anche episodi di minacce. Atteggiamento intimidatorio era riservato anche ad eventuali fornitori concorrenti che avessero ‘osato’ proporre i loro prodotti ai ristoratori della zona. Gli agenti hanno anche ...

Trattativa Stato Mafia - Berlusconi e Di Pietro saranno testimoni nello stesso giorno : il 3 ottobre all’aula bunker di Palermo : Silvio Berlusconi e Antonio Di Pietro insieme, nello stesso giorno, in un’aula di tribunale. Non un’aula qualunque ma il bunker del carcere Ucciardone di Palermo, costruito ormai 33 anni fa per celebrare il maxiprocesso a Cosa nostra. Questa volta a essere processati non sono solo boss mafiosi, ma anche politici e uomini dei carabinieri. Di Pietro non avrà sulle spalle né la toga di magistrato – smessa ormai un quarto di secolo ...

Palermo - il casolare in cui Peppino Impastato venne ucciso dalla Mafia ora è bene pubblico. Fratello del giornalista : “Ha vinto la memoria” : Su un pezzo di legno grezzo appeso al muro c’è scritto: “Peppino Impastato assassinato dalla mafia qui 19.05.78 ore 0.1,50”. Ora questo luogo simbolo diventerà un bene pubblico. Lo ha deciso la Giunta regionale siciliana, che, su proposta del presidente Nello Musumeci, ha approvato gli atti necessari per procedere all’espropriazione del casolare – e del terreno circostante – di Cinisi, in provincia di Palermo, in cui la mafia ...

Mafia : sindaco Palermo - ‘Dalla Chiesa vittima del dovere’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “Ricordare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo vuol dire interrogarsi sul significato di ‘vittime del dovere’. In quegli anni, nei quali cominciavano ad affermarsi nuovi diritti, l’appello a una stagione dei doveri, a una questione morale, a un’austerità nei comportamenti, venne raccolto da chi, come il generale Dalla Chiesa, era ...

Mafia : fratello Emanuela Setti Carraro - ‘mia sorella amava Palermo - si dedicava ai deboli’ (3) : (AdnKronos) – E poi, parlando ancora della sorella Emanuela Setti Carraro, che prestava servizio per la Croce rossa, il fratello ricorda: “Di fondo noi due, Emanuela ed io, siamo gli eredi della mamma, perché a suo tempo aveva fatto 5 anni di guerra sulle navi ospedali italiane, prima con la Croce Rossa, poi l’8 settembre era stata fatta prigioniera dai tedeschi e portata in Austria, come primo campo di concentramento. Da ...

Mafia : Palermo - a commemorazione Dalla Chiesa assente vedova agente Russo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Lo aveva annunciato e lo ha fatto. Questa mattina Filomena Rizzo, la vedova dell'agente di scorta Domenico Russo, ucciso con il generale Dalla Chiesa e la giovane moglie, non ha partecipato alla commemorazione per la strage di via Isidoro Carini a 37 anni dall'agguato.