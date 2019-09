L’Unità | tribunale di Roma | “81 | 6 milioni di debito da ripagare con soldi pubblici” Ma

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2019) Unda 81,6di euro pesa sulle spalle dello Stato e quindi dei contribuenti. Si tratta di quello contratto, ormai 31 anni fa, dall’Unità, giornale dell’ex Partito comunista italiano fondato da Antonio Gramsci, nei confronti di diverse banche: Intesa San Paolo, Unicredit, Bnl e Banco Bpm. Ildi, infatti, ha respinto tre ricorsi-fotocopia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presentati dall’Avvocatura di Stato per opporsi ai decreti ingiuntivi degli stessi istituti relativi al rimborso dei crediti utilizzando la garanzia dello Stato, come riporta il Messaggero. A prendere la decisione, il 10 settembre scorso, il giudice del forono Alfredo Maria Sacco, che ha autorizzato l’azione contro iri non per insolvenza ma per inadempimento. Nel provvedimento il giudice scrive di “riconoscere alla Presidenza del Consiglio ...

