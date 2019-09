Lukaku lo fermi con 10 banane | opinionista licenziato da Telelombardia

Fonte : blogo

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sue in simulcast su Top Calcio 24 (canali del gruppo Mediapason, assieme ad Antennatre) durante la trasmissione QSVS (Qui Studio a Voi Stadio), l'e dirigente sportivo Luciano Passirani si è lasciato andare a un commento razzista sul calciatore dell'Inter Romeluche ha fatto irritare il conduttore del programma Alfio Musmarra, insorgere il web e provocarne il licenziamento da parte del direttore Fabio Ravezzani.Eppure Passirani, che ha lavorato per Atalanta, Lecco, Pro Sesto e Virescit, era partito bene (qui per vedere l'episodio): "Penso chesia uno degli acquisti migliori che potesse fare evidentemente l'Inter. Io non vedo attualmente in Italia un giocatore comeo in nessun'altra squadra, nè nella Juve, nell'Inter, nel Milan, la Roma, la Lazio ...". Il conduttore vuole intervenire, ma è lì che l'uomo si avventura nella disquisizione ...

