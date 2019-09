Lotta greco-romana | Mondiali Nursultan 2019 | nei -60 kg Jacopo Sandron esce agli ottavi

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : nei -77 kg Riccardo Vito Abbrescia esce ai sedicesimi : Si concludono al primo turno i Mondiali di Lotta greco-romana di Riccardo Vito Abbrescia: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -77 kg, sconfitto ai punti per 3-10 dal bielorusso Pavel Liakh. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Bielorusso subito più ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Jacopo Sandron è agli ottavi nei -60 kg! : Alla terza occasione un azzurro supera un turno ai Mondiali di Lotta greco-romana: Jacopo Sandron vince nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -60 kg, battendo ai punti per 5-1 l’albanese Enio Kertusha. Il Lottatore italiano affronterà agli ottavi il croato Ivan Lizatovic per continuare a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. L’azzurro parte meglio e a 4’36” dal termine l’arbitro assegna ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Fabio Parisi esce nei sedicesimi dei -87 kg : Si concludono al primo turno anche i Mondiali di Lotta greco-romana di Fabio Parisi: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, sconfitto ai punti per 6-0 dall’austriaco Amer Hrustanovic. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Dopo 1’20” di ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Daigoro Timoncini esce nel turno di qualificazione dei -97 kg : Durano 2’40” i Mondiali di Lotta greco-romana per Daigoro Timoncini nella categoria di peso olimpica dei -97 kg: l’azzurro esce sconfitto nel turno di qualificazione ai sedicesimi per mano del cubano Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan, che si impone per superiorità, con incontro interrotto sullo score di 9-0 per il caraibico. Il cubano vince l’incontro in un minuto e venti secondi: tanto passa dal primo punto assegnato ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : definite le finali delle categorie non olimpiche della greco-romana : Va in archivio la prima giornata dei Mondiali di Lotta, scattati oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: inizio soft e senza azzurri in gara, dato che sono scesi sulle materassine gli atleti delle quattro categorie di peso non olimpiche della greco-romana. Andiamo a scoprire i finalisti che domani si giocheranno i primi titoli iridati della manifestazione. Nei -55 kg la sfida per l’oro iridato sarà tra il kazako Khorlan Zhakansha ed il ...