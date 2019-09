L' oroscopo del giorno 17 settembre | Bilancia innamorata | Capricorno triste

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Venere appena entrata innell'di martedì ama a modo suo e potenzia la sfera affettiva con intraprendenza e dinamismo. Allargando la visuale materialistica della vita a ciascun segno zodiacale, la sfera affettiva acquista maggiore valore. Buone le sensazioni e le opportunità anche in campo professionale dove uno splendido Mercurio, sempre presente in, garantisce novità anche a Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Astri edi martedì Ariete: dinamici e impulsivi con la Luna nel segno, le sensazioni volano e i colpi di testa risultano inarrestabili. In amore, andrete dritti alla meta prefissata e in campo professionale, lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo per concretizzare gli affari con successo. Toro: affacciatevi nella vostra interiorità e scoprirete un mondo infinito, fatto di emozioni ...

Maryeterngif : Oroscopo di oggi lunedì 16 settembre 2019 OROSCOPO DEL GIORNO - OROSCOPO GIORNALIERO PIU ALMANACCO - SmorfiaDigitale : Oroscopo Bilancia di domani : previsioni del giorno 17/09/2019 - iO Donna - piccolarossa_ : Iniziamo la settimana insieme! Listen to the most recent episode of my podcast: Oroscopo del lunedì. #3 -