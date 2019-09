Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) ″È necessario dare un riconoscimento agli”.spiega così, al Corriere della Sera, l’idea di aumentare di centola busta paga dei professori. La misura impegnerà buona parte dei due miliardi che ha chiesto per scuola e università. Il resto sarà speso la ristrutturazione, insieme agli enti locali. Si legge sul quotidiano di via Solferino:“Vorrei nella prossima legge di bilancio mettere provare a mettere ordine alle emergenze. È necessario dare un riconoscimento agli. Penso a un aumento mensile da tre cifre, cento. Con questo investiremmo più della metà dei due miliardi. Il resto sarà per investimenti: da subito istituirò un ufficio al ministero per accompagnare le scuole e gli enti locali nel percorso per la ristrutturazione degli edifici ...

infoitinterno : Lorenzo Fioramonti: la lettera di un docente di musica - calvi1956 : RT @HuffPostItalia: Lorenzo Fioramonti: 'Per gli insegnanti 100 euro in più al mese. Il loro lavoro va riconosciuto' - HuffPostItalia : Lorenzo Fioramonti: 'Per gli insegnanti 100 euro in più al mese. Il loro lavoro va riconosciuto' -