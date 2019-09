LIVE Sinner-Kukushkin | ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA | 3-6 3-2 | l’altoatesino

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 1-2 - set e break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 break Kukushkin, gran risposta di rovescio del kazako che si porta avanti anche in questo secondo set 30-40 Palla break Kukushkin, Sinner rimane sempre sotto pressione lungo tutto lo scambio e poi sbaglia di dritto 30-30 Splendido recupero in allungo di Sinner sul tentativo di dritto lungolinea di Kukushkin, ne esce una volée di rovescio vincente 15-30 Non controlla il dritto lungolinea ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 3-6 - il kazako vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Servizio e dritto di Sinner 40-0 Bene Sinner al servizio 30-0 Bel dritto lungolinea di Sinner dopo essersi aperto il campo 15-0 primo punto a favore di Sinner nel secondo set 3-6 Set Kukushkin, che serve bene e si porta a casa il primo parziale 40-0 Tre set point Kukushkin 30-0 Sbaglia una palla complicata Sinner con il rovescio, che mette in rete 15-0 Non perfetta volée di Kukushkin, ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 2-5 - break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Set point Kukushkin, dritto in rete di Sinner 30-30 Sbaglia la risposta incrociata di rovescio Kukushkin 15-30 Risposta di dritto profonda di Kukushkin, Sinner non riesce a togliersi in tempo il dritto dai piedi 15-15 Sbaglia il rovescio incrociato Sinner 15-0 Ace di Sinner, è il quarto 2-5 Sbaglia il recupero di dritto in corsa Sinner, tiene ancora il servizio Kukushkin vantaggio ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 1-4 - break di vantaggio per il kazako : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-4 Ottima seconda di Kukushkin che conferma il break di vantaggio 40-30 Comanda con il dritto Kukushkin 30-30 Ancora un errore di dritto di Kukushkin 30-15 In rete il rovescio di Sinner 15-15 Servizio e dritto di Kukushkin 0-15 Esce il dritto di Kukushkin 1-3 break Kukushkin, Sinner sbaglia malamente in uno scambio che aveva comandato 30-40 Palla break Kukushkin, doppio fallo Sinner 30-30 In ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : 1-2 - inizio con occasioni per l’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Kukushkin, rovescio appena lungo di Sinner Vantaggio Kukushkin, scambio fantastico di entrambi con Sinner venuto a rete con il rovescio, ma il kazako riesce a trovare due lob uno più insidioso dell’altro, il secondo è quello buono 40-40 Sinner vede uscire il dritto di Kukushkin, non sente chiamate, ricorre al Falco che dice che ha ragione. Ancora game ai vantaggi sul servizio di ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : comincia il match di primo turno : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace centrale di Sinner 30-0 Serve molto bene Sinner 15-0 Dritto in rete di Kukushkin 0-1 Ancora un dritto per Kukushkin, che riesce così a tenere la battuta Vantaggio Kukushkin, ancora ottimo scambio chiuso verso la rete dal kazako 40-40 Altra gran prima esterna di Kukushkin 30-40 Prima esterna di Kukushkin, resta una palla break 15-40 Perde il controllo del rovescio Sinner, dritto ...

LIVE Sinner-Kukushkin - ATP San Pietroburgo 2019 in DIRETTA : impegno kazako per l’altoatesino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il ranking ATP di questa settimana – Il tabellone del torneo Buon pomeriggio a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno del torneo ATP di San Pietroburgo tra Jannik Sinner e il kazako Mikhail Kukushkin. Anche in considerazione dei quasi 14 anni di differenza tra i due (con tutte le logiche conseguenze in fatto di esperienza), questo è il primo confronto che vede ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 3-6 US Open 2019 in DIRETTA : Stan al secondo turno - ma che fatica con l’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.16 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.15 Dopo quasi tre ore di gioco, Stan Wawrinka batte Jannik Sinner 6-3 7-6 4-6 6-3 al termine di un match in cui, se l’italiano avesse avuto un po’ di esperienza in più, lo svizzero avrebbe perso. Il 3 volte campione Slam non è più quello di un tempo e sembrava a tratti impassibile ed immobile, anche dal punto di vista fisico. ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 3-4 US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio nel quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Questa volta la difesa è lunga. AD-40 DIRITTO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE! 40-40 SINNER SENZA PAURA! SPINGE ANCORA! 30-40 Con coraggio, Sinner, annulla la prima. 15-40 Diritto micidiale e due palle break. 0-30 Contro-bordata lungolinea fuori di poco: Wawrinka attacca. 0-15 Doppio fallo per Sinner. 3-4 Ed ecco il 13esimo ace. AD-40 Ancora un’ottima prima. 40-40 Gran servizio di ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 2-3 US Open 2019 in DIRETTA : break e controbreak ad inizio quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Si salve Sinner: set durissimo. AD-40 Totalmente svogliato Wawrinka, soprattutto in recupero. 40-40 Sinner attacca la rete ma il serve&volley non premia. 40-40 Wawrinka si lascia scappare il rovescio. 30-40 CHE PECCATO! Scambio dominato e ben manovrato da Sinner ma pallina nel corridoio: palla break. 15-30 Risposta corta e Wawrinka ne approfitta. 15-15 Diritto micidiale di Sinner che ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 1-2 US Open 2019 in DIRETTA : break e controbreak ad inizio quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD Scambio estenuante e palla break ma grande difesa di Sinner ugualmente. 40-30 Buona risposta bloccata dall’azzurro. 30-30 Sinner perde l’attimo per colpire: palla in rete. 30-15 Bordata centrale di diritto e Wawrinka immobile. 15-0 Wawrinka sta impazzendo: Sinner respinge ogni caso dall’angolo in cui tira. 1-2 break SINNER! SI CARICA L’ITALIANO! Il Louis Armstrong ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 0-1 US Open 2019 in DIRETTA : l’azzurro conquista un set e sogna! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 CHE ROVESCIO DIAGONALE! Sinner sale sopra la palla e piazza il vincente. 15-15 Buono spunto di Sinner con il diritto. 0-2 BREAK WAWRINKA! CHE PECCATO! Con il campo sguarnito, Sinner l’ha messa fuori di pochi centimetri. 30-40 PALLA BREAK WAWRINKA! Bisogna fare attenzione ora. 30-30 Ottimo attacco e chiusura a rete dell’italiano. 15-30 Wawrinka sta ritrovando i colpi in questo ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 5-4 US Open 2019 in DIRETTA : controbreak di Stan e match apertissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Avverte la pressione Sinner: palla fuori. 5-4 Tutto aperto a New York: Sinner conquisterà il set? 30-15 Wawrinka sbraccia il diritto per mettere in difficoltà Sinner. 15-15 Servizio e diritto vincente. 5-3 Si carica Sinner che vuole tanto tifo. 30-30 Wawrinka lancia “mine” e Sinner non trova i tempi. 30-15 Ennesimo doppio fallo: occhio. 30-0 Termina fuori il rovescio dello ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 4-1 US Open 2019 in DIRETTA : doppio break e dominio azzurro nel terzo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al corpo: imprendibile. 4-2 break WAWRINKA! Lo svizzero riconquista uno dei due servizi strappati grazie agli errori che l’hanno rimesso in gioco. 30-40 Diritto a sventaglio e palla del controbreak per Wawrinka. 30-30 Scappa via anche un altro diritto. 30-15 Prova a spingere Sinner: palla in rete. 15-0 Sinner non dà possibilità di pensare spingendo forte con il diritto. 4-1 ...