Lino Guanciale al FeST – Festival delle serie TV di Milano | info date e prezzi dei

Il Commissario Ricciardi il 22 settembre alla seconda edizione di FeST il festival delle serie TV - ospiti Lino Guanciale e il regista Alessandro D’Alatri : Lino Guanciale e Alessandro D'Alatri saranno ospiti domenica 22 settembre alla seconda edizione di FeST il FeSTival delle serie Tv per "Il Commissario Ricciardi" Riprese de Il Commissario Ricciardi al Teatro San Carlo di ...

Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale gira nel cuore di Napoli : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, l'eroe dei romanzi di Maurizio De Giovanni che nella serie TV Rai ha il volto di Lino Guanciale. Dopo Taranto, la troupe televisiva si sposta nel cuore partenopeo, fulcro della storia. Come riporta Fanpage.it, dal 9 al 13 settembre, il centro di Napoli diventa il set ideale per le vicende del Commissario. L'attore, il cast e la troupe saranno impegnati in quasi una settimana intera di ...

Lino Guanciale approda nel Sabato sera di Rai1 : cosa condurrà : Una vita per cantare: la Rai vuole Lino Guanciale al fianco di Enrico Ruggeri e la Guaccero Il prossimo Autunno, per tre Sabati consecutivi, andrà in onda su Rai Uno il nuovissimo show intitolato Una vita per cantare. Programma che verrà dedicato interamente alla celebrazione dei cantautori italiani più importanti. Alla guida dello show, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbero esserci Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Tuttavia, ...

I retroscena di Blogo : Lino Guanciale a Una vita per cantare ? : L'appuntamento è previsto per i sabati sera del prossimo autunno, precisamente 3, sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Parliamo dello spettacolo musicale Una vita per cantare che la Rete 1 della televisione pubblica dedicherà al mondo dei cantautori italiani. Sarà una lunga ed intensa cavalcata nelle canzoni scritte e portate al successo da alcuni dei cantautori più celebri che hanno calcato le scene del mondo canoro ...

Lino Guanciale - gli amici al settimanale 'Di Più' : 'Fa davvero sul serio con Antonella' : Si tratta di un momento importante per Lino Guanciale che è divenuto nel corso di questi anni il protagonista indiscusso di diverse fiction in onda su Rai uno. L'attore ha trovato la giusta dimensione per quanto riguarda l'amore e sembra che, con la nuova fidanzata Antonella, stia vivendo una storia piena di emozioni. L'interprete è di nuovo innamorato e ha avuto modo di presentare la compagna ai fan attraverso una foto pubblicata sui social in ...

Lino Guanciale fa sul serio con Antonella : arrivano le presentazioni in famiglia : Lino Guanciale fa sul serio con la nuova fidanzata Antonella Lino Guanciale è di nuovo innamorato. Archiviata la storia decennale con l’attrice teatrale Antonietta Bello, la star delle fiction Rai è ora felice accanto ad Antonella. Da quando la relazione è iniziata la scorsa primavera l’attore e la nuova fidanzata sono praticamente inseparabili. Nonostante i […] L'articolo Lino Guanciale fa sul serio con Antonella: arrivano le ...

Lino Guanciale non conferma la terza stagione di 'Non dirlo al mio capo' : Lino Guanciale si è raccontato in una lunga intervista al famoso giornale "La stampa", dove ha posto l'accento sulla sua carriera. Il 2012 ha rappresentato un'annata importante nella carriera dell'attore che si è fatto apprezzare per il ruolo interpretato in 'Una grande famiglia'. L'interprete si è concentrato sulle fiction che lo vedranno protagonista nella prossima stagione. Un nuovo ruolo nella serie 'Il commissario Ricciardi' La serie "Il ...

Lino Guanciale : «Il mio 2020 tra La Porta Rossa - L’Allieva e una nuova produzione internazionale» : Lino Guanciale Era il 2012 quando il pubblico televisivo l’ha iniziato a conoscere ed apprezzare (precedentemente c’era stata la poco fortunata serie Il Segreto dell’Acqua) nella fiction Una Grande Famiglia. Da quel momento per Lino Guanciale è cominciata una escalation di ruoli tale da renderlo oggi uno dei volti di punta della fiction italiana. Da Che Dio ci aiuti a La Dama Velata passando per L’Allieva, Non Dirlo al Mio Capo, La Porta Rossa, ...

Lino Guanciale : 'Impensabile fermarmi adesso - negli ultimi anni la mia vita è cambiata' : Lino Guanciale viene considerato il re della fiction e gli ascolti sono sempre stati dalla sua parte. L'attore rappresenta una garanzia per il successo delle produzioni Rai, rete ammiraglia che, dunque, si tiene stretto l'interprete capace di mettersi a confronto con molti personaggi. L'avezzanese è impegnato nelle riprese della fiction 'Il commissario Ricciardi' che rappresenta la novità della prossima stagione televisiva. Guanciale veste i ...

Instancabile Lino Guanciale - dopo L’Allieva 3 e La Porta Rossa 3 un progetto estero e il debutto alla regia? : Lino Guanciale è tra gli attori italiani più amati degli ultimi anni. Spesso lo vediamo impegnato sul piccolo schermo, protagonista di serie Rai di successo, ma occasionalmente è anche a teatro con i suoi spettacoli. Il prossimo anno si prospetta davvero intenso per lui, professionalmente parlano. In un'intervista rilasciata a La Stampa l'attore abruzzese parla dei suoi progetti futuri, intento a districarsi tra televisione, teatro e ...

Lino Guanciale : 'Nel 2020 mi aspettano i set de L'allieva e La porta rossa' : Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa, dove sta riscontrando successi di un certo rilievo a livello televisivo. L'attore ha parlato sui suoi progetti nel corso di una recente intervista a "La stampa", dando qualche anticipazione sulle fiction che lo vedranno protagonista nelle prossime stagioni. L'avezzanese è stato scelto come protagonista della fiction inedita intitolata "Il commissario ...

Il Commissario Ricciardi - la nuova sfida di Lino Guanciale (che lascia Non dirlo al mio capo?) : La prossima sfida di Lino Guanciale sarà un viaggio nel tempo. Fino alla Napoli degli anni Trenta, location delle indagini del Commissario Ricciardi, il personaggio ideato dalla penna di Maurizio De Giovanni che diventerà protagonista di una serie tv di Raiuno, in onda nella prossima stagione.Le riprese dei sei episodi della prima stagione, tratti dai romanzi dell'autore (così come l'altra saga da lui ideata e finita in tv, ovvero I bastardi ...

L’allieva 3 : Lino Guanciale fa una rivelazione sul suo lavoro : Lino Guanciale timido: la confessione dell’attore de L’allieva 3 Protagonista da L’allieva, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e Che Dio ci aiuti, Lino Guanciale è entrato nel cuore del pubblico che ha amato i suoi personaggi così diversi l’uno dall’altro. L’attore sta trascorrendo un’estate all’insegna del lavoro, deciso a non fermarsi per inseguire le sue passioni: la tv, il cinema e il ...