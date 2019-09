Le notizie del giorno ore 23 | 30

Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) RENZI LASCIA IL PD, MA ASSICURA SOSTEGNO CONVINTO A CONTE L'annuncio in una telefonata al premier: creerà gruppi autonomi. Dubbi fra i renziani, Lotti e Guerini restano. Giachetti lascia la direzione del partito. ARABIA SAUDITA E USA ACCUSANO TEHERAN PER L'ATTACCO ALLE RAFFINERIE, VOLA IL PREZZO DEL PETROLIO Utilizzati 12 missili, oltre a 20 droni: sarebbero partiti dall'Iran e non dallo Yemen. I ribelli Houthi minacciano altri attacchi. Ira di Trump: "Pronti a reagire". Il Pentagono: difenderemo l'ordine mondiale. Ma Russia e Cina insorgono. In calo tutte le Borse. ALITALIA, SLITTA AL 15 OTTOBRE IL TERMINE PER l'OFFERTA VINCOLANTE DI FS Il governo accorda il rinvio per dare piu' tempo al consorzio di mettere a punto il piano di rilancio. ATLANTIA: PROFONDO ROSSO IN BORSA, IN BILICO L'AD CASTELLUCCI Il titolo perde l'8%. Domani il Cda della società, previste comunicazioni ...

Agenzia_Ansa : #Pontida 'Questa è l'Italia che vincerà, mai con la sinistra, mai con il #Pd' tuona @matteosalvinimi dal palco de… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo parla del padre e piange: 'Lui non ha mai visto quello che sono adesso, non mi ha mai visto ricev… - Agenzia_Ansa : #Bankitalia a luglio debito record ed entrate tributarie in calo del 5,9% #ANSA -