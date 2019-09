Le notizie del giorno ore 15 | 30

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno con il giuramento Palazzo Chigi nelle mani del premier Giuseppe Conte di 42 segretarie viceministri la squadra verde 21 esponenti del Movimento 18 del PD 2 di liberi e uguali è uno delle maglie giallorosse entra nel pieno della sua operatività con te promette sarà un impegno in cui si erano messi disciplina e passione dando il massimo per rispondere alle ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino che ha portato all’emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari le accuse nei confronti degli Ultras sono a vario titolo associazione a delinquere ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione Francesco Vitale in studio un neonato di 4 mesi è stato trovato morto in una scarpata lungo la statale Telesina nel beneventano secondo i carabinieri la madre una trentaquattrenne dopo aver urtato con l’auto il guard-rail si sarebbe fermata bilanciato neonato nel posto scendendo poi nel gruppo e finendo il piccolo a bastonate l’allontanamento della donna e del ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Icardi e principali referenti dei gruppi ultrà della curva della Juventus sono stati arrestati dopo un’indagine coordinata dalla Procura di Torino il gip ha emesso 12 misure cautelari sono valutato l’associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio violenza privata una quarantina gli indagati in corso anche decine ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione blitz della polizia Nella curva della Juventus i capi dei principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri arrestati non immagine della procura di Torino 12 le misure cautelari accuse a vario titolo di associazione a delinquere estorsione aggravata autoriciclaggio e violenza privata perquisizione in diverse città ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione Inna studio Roberta Frascarelli blitz della polizia Nella curva della Juventus è che abbia i principali referenti dei gruppi ultrà bianconeri sono stati arrestati nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Torino che ha portato all’emissione da parte del GIP di 12 misure cautelari le accuse nei confronti degli Ultras sono a vario titolo associazione a delinquere ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione di Roberta Bertarelli un patto civico per l’Umbria la proposta che il capo politico del 5 Stelle Luigi Di Maio non so in vista delle regionali in Umbria in una lettera alla nazione tutte le forze politiche si legge facciano un passo indietro il latte uno spazio a una giunta civica che non sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale senza pretese di assessorati ognuno corre la ...

Ultime notizie Roma del 16-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata ad andare da Francesco Vitale in studio le Notizie principali della giornata di oggi apriamo con la politica Questa è l’Italia che vincerà così Salvini ieri dal di una Pontida gremita leader della Lega Pro mette una flat Tax al 15% primo provvedimento quando torneremo al governo Ministro dell’Interno ha chiuso il comizio con Greta una bimba di Bibbiano nel PD avanti tanto lo ...

Le notizie del giorno – Arrestato ex calciatore - le condizioni di Messi e la cessione della Samp : Leo Messi è tornato ad allenarsi con il gruppo. Lo scrive sul proprio profilo Twitter il Barcellona facendo intendere un possibile utilizzo dell’attaccante argentino in vista del debutto dei club catalano in Champions League contro il Borussia Dortmund. Messi è reduce da un infortunio al soleo della gamba destra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Neymar: “Volevo andar via, ma ora penso solo al Psg e a voltare ...

Ultime notizie Roma del 15-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi sul prato di Pontida Madalina radunato il popolo della lega per rilanciare L’opposizione al governo giallorosso gli organizzatori hanno parlato di 80000 per l’ex ministro ha commentato tra una puntina mai vista poi avvertito l’esecutivo il popolo può raccogliere firme proporre legge referendum ogni mese ...

Ultime notizie Roma del 15-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 15 settembre in studio Giuliano Ferrino primo piano civico per l’Umbria e la proposta che il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio Lancia in vista delle regionali in una lettera al quotidiano nazionale tutte le forze politiche si legge facciano un passo indietro e lascino spazio a una giunta civica che noi sosterremo solo con la presenza in consiglio regionale se ...