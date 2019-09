Le foto del festival del cinema di Toronto

Le foto del giuramento di viceministri e sottosegretari : Hanno giurato oggi a Palazzo Chigi concludendo così ufficialmente la formazione del secondo governo Conte

Meteo - arriva la prima neve in Jacuzia : diverse aree della Siberia si ricoprono di bianco [foto e VIDEO] : Il weekend appena trascorso ha portato la prima neve in diverse aree della Jacuzia, nella Siberia orientale. La neve ha imbiancato la città di Udachny, distretto della Repubblica di Mirny, come mostrano le bellissime immagini del video in fondo all’articolo. L’amministrazione comunale ha dichiarato che dopo il mix di neve e grandine, “la neve in città si è completamente sciolta“. Inoltre, prima neve caduta anche nel distretto di ...

Monica Silva - al MAC di Milano apre “Sacro Profano”. In mostra 40 fotografie dell’artista brasiliana : Un’esposizione di 40 opere per ripercorrere la carriera di di Monica Silva, fotografa brasiliana di fama internazionale: il 17 settembre apre la mostra Sacro Profano, a cura di Andrea Dusio e presentata dalla Fondazione Maimeri allo spazio M.A.C. di Milano, dove sarà visitabile fino al 2o settembre. Gli scatti più famosi della ritrattista insieme quelli più recenti, inediti, tratti dai suoi portraits a e dai lavori “Banana Golden Pop Art” ...

Chi non vorrebbe poter stampare istantanee delle foto sullo smartphone? : Ha la forma di una bilancia da cucina per pesare gli alimenti, ma il tradizionale pulsante rosso e l’apertura frontale sono alcuni dei tratti distintivi di Polaroid Lab, stampante portatile che – come le passate iconiche macchine fotografiche del marchio – consente di poter toccare con mano gli scatti appena effettuati col telefono. Per ottenere un’immagine nel classico formato Polaroid è sufficiente poggiare lo smartphone sulla parte superiore ...

iPhone 11 - presentati da Apple i nuovi modelli : fotocamera da 12 megapixel : Come tutti gli anni ormai dal lontano 2007 Apple presenta i nuovi modelli di iPhone sul finire dell'estate. Il 10 settembre scorso un soddisfatto Tim Cook (ad di Apple) ha dichiarato che “L’innovazione è importante, noi ci concentriamo su quella che conta nella vita della gente”. Con questo motto sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, Kaiann Drance di Apple ha spiegato le potenzialità del nuovo melafonino. Nonostante lo smartphone sia ...

Meghan Markle e Harry - per i suoi 35 anni una foto inedita del piccolo Archie : Meghan Markle, la foto mai vista mostra il Duca e la Duchessa del Sussex con il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor al castello di Windsor, con il giardino delle Rose sullo sfondo, ultima di una serie che vede al primo posto un’immagine del piccolo Harry in braccio alla madre Diana. È il regalo al principe Harry (oggi compie 35 anni) della moglie Meghan Markle. Auguri su Instagram con un collage di foto tra cui spicca ...

Salvini a Pontida : referendum se smonteranno dl Sicurezza Sul palco la bimba di Bibbiano Le foto del raduno leghista : «Sull’immigrazione la vedo grigia nei prossimi mesi, la vedo male». «Conte? C’è un servitore di due padroni e presidente buono per tutte le poltrone»

Finalmente sposa - Eleonora Daniele : le foto più belle del matrimonio vip : Eleonora Daniele è convolata a nozze con l’imprenditore Giulio Tassoni, durante una splendida cerimonia che ha visto partecipare tanti ospiti vip. La conduttrice di Storie Italiane è riuscita Finalmente a pronunciare il fatidico sì, dopo ben 16 anni di fidanzamento. Lei e il suo compagno si sono sposati presso la suggestiva cornice della Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel cuore di Roma. Eleonora, con un bellissimo abito bianco ...

Benevento - murale della Curva Sud a Carmelo Imbriani : il ricordo di Vigorito - Inzaghi e Mastella [foto] : E’ stato scoperto il murale dedicato a Carmelo Imbriani, giocatore e allenatore del Benevento scomparso prematuramente, voluto dalla Curva Sud. Ieri sera la cerimonia in via Massimo D’Azeglio, al rione Libertà, dove si trova la facciata del palazzo su cui è stato realizzato il disegno da due artisti di Airola (Naf-Mk). Presenti la famiglia di Imbriani, il presidente del club giallorosso Oreste Vigorito, il tecnico Pippo ...

Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google fotocamera 7.0 nell’astrofotografia : Tra i punti di forza della gamma Google Pixel 4 spicca il comparto fotografico che,stando a quanto emerso, potrà contare su varie nuove feature. Ecco un'anteprima L'articolo Ecco un’anteprima delle potenzialità di Google Pixel 4 e Google Fotocamera 7.0 nell’astrofotografia proviene da TuttoAndroid.