L' aumento a tre cifre promesso dal ministro Fioramonti agli insegnanti 

(Di lunedì 16 settembre 2019) Intervistato dal Corriere della Sera, il neominstro dell'Istruzione Lorenzoafferma che “ora c'è un'opportunità storica” perché il governo ritiene che la scuola e l'università “siano il nucleo dello sviluppo economico del nostro Paese”. E così, “con il miliardo per l'Università penso a più concorsi per ricercatori e a più finanziamenti per i Prin, i piani per la ricerca di base” aggiunge. L'per gli insegnanti Nell'intervista ildice anche che nella prossima legge di bilancio vorrebbe “provare a mettere ordine alle emergenze” e “dare un riconoscimentoinsegnanti” che dovrebbe essere “unmensile a tre, cento euro” che significherebbe un investimento di “più della metà dei due miliardi”. Il resto per “accompagnare le scuole e gli enti locali nel percorso per la ristrutturazione degli edifici scolastici”. ...

