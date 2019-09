L’appello dell’Istituto Pasteur Italia | adottate un ricercatore per sviluppare nuovi

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2019) Studiare i meccanismi molecolari che governano l’integrità delle nostre cellule, e studiare le interazioni tra batteri, virus, parassiti e il nostro organismo, perché le alterazioni di questi processi sono la causa di malattie infettive, patologie infiammatorie croniche, neurodegenerative e l’insorgenza di tumori. È questo il lavoro incessante dei ricercatori: unica sedena del network dei 32 Istitutinel mondo, che da oltre 50 anni promuove la ricerca biomedica, essenziale per la comprensione di molte patologie umane e lo sviluppo di terapie mediche sempre più mirate. Nei laboratori con sede a Roma, ogni giorno il team di giovani ricercatori è impegnato in programmi di ricerca incentrati sull’identificazione dicomposti e lo sviluppo diapprocci immunoterapeutici contro le malattie infettive e il cancro. “Adotta un” è ...

