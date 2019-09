Lanciato lo Xiaomi Mi 9 Lite oggi 16 settembre in Italia | le caratteristiche

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 16 settembre 2019) È statoquest'per l'loMi 9, come vi avevamo preannunciato in questo articolo di qualche giorno fa. Si tratta del corrispettivo europeo delloCC9, commercializzato in Cina a luglio scorso. Il device ha dimensioni di 156.8 x 74.5 x 8.67 mm, distribuite in un peso di 179 gr., ed integra il sistema operativo Android 9 Pie con MIUI 10.3. LoMi 9ha un pannello AMOLED da 6.39 pollici con risoluzione FHD+, rivestito da Gorilla Glass 5, ed integrato con le modalità Reading 2.0 e Sunlight 2.0. Il processore che alimenta il device è lo Snapdragon 710, assistito dalla scheda grafica Adreno 616. I GB di RAM sono 6 (LPDDR4x), mentre i tagli di memoria, UFS 2.1, sono da 64 e 128GB. Presenti le connettività Wi-Fi 802.11ac (dual-band), il jack per le cuffie da 3.5mm, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC (a garanzia dei pagamenti mobile), 4G VoLTE e GPS. Lo ...

