L’amica geniale 2 | a Pisa le riprese della seconda stagione

The Italian TV Festival a Los Angeles : tra le anteprime dell’ITTV “L’amica geniale 2” - “I Medici 3” e “The New Pope” : ITTV: Il Festival Italiano della TV a Los Angeles Sta per debuttare nel cuore di Hollywood il primo Festival dedicato alla Tv Italiana. The Italian TV Festival, abbreviato con la sigla ITTV, nasce ...

Ludovica Nasti ne L’amica geniale 2 per un’ultima volta? La foto sul set con Saverio Costanzo : Ludovica Nasti ne L'Amica Geniale 2? Sembra proprio che la giovane attrice che ha conquistato tutti con i suoi occhi magnetici nei panni della piccola Lila Cerullo, sia tornata sul set per mettere insieme un altro flashback in Storia del Nuovo Cognome o almeno così si evince dopo il suo gesto. Qualche ora fa, l'attrice ha pubblicato una sua foto al fianco di Saverio Costanzo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per lei in questi anni ...

Nuovo romanzo di Elena Ferrante - data d’uscita - dettagli ed estratto in attesa de L’amica geniale 2 su Rai Uno : L'annuncio arriva a sorpresa, ma è più che gradito: il Nuovo romanzo di Elena Ferrante uscirà il 7 settembre per la casa editrice e/o. L'acclamata autrice de L'Amica Geniale torna quindi in libreria con un'opera di cui non si conosce ancora il titolo, ma che ancora una volta sarà ambientata a Napoli e assumerà il punto di vista di una protagonista femminile. Qualche indizio sul Nuovo romanzo di Elena Ferrante può essere estrapolato da un ...

L’amica geniale 2 in onda a febbraio? Ultime riprese in centro a Napoli per Storia del nuovo Cognome : L'Amica Geniale 2 andrà in onda a febbraio? La serie tv non è presente nel palinsesto autunnale visto che le riprese sono ancora in corso ma, a quanto pare, la messa in onda non è prevista subito dopo la vacanze di Natale, anzi. Secondo quanto si vocifera sembra proprio che Storia del nuovo Cognome, il secondo capitolo della serie, andrà in onda a febbraio e, sicuramente, subito dopo il Festival di Sanremo. A confermare la programmazione è ...

Il cast de L’amica geniale 2 torna sul set per le ultime riprese : location e novità : Il cast de L'Amica Geniale 2 è pronto a tornare a lavoro sul set per le ultime riprese dopo la pausa di questi ultimi giorni. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che i lavori riprenderanno il 4 settembre prossimo (mentre in un primo momento si era parlato di giorno 2, la data è slittata per via del maltempo in arrivo) e il cast della serie sarà impegnato di nuovo in esterna per mettere insieme le ultime scene ispirate al romanzo Storia del ...

Le 10 serie tv e fiction italiane più belle : da Gomorra e Suburra a L’amica Geniale : 10 serie tv e fiction italiane da non perdere? Dopo anni di trash, di poche novità e carne trita e ritrita, finalmente a questa risposta si può rispondere positivamente mettendo insieme una serie di titoli che potrebbero conquistare anche i fruitori più esigenti. In quest'ultimo periodo le cose sono cambiate e migliorate grazie all'avvento di Netflix ma, ancora prima, con l'inizio delle grandi produzioni, Gomorra su tutte, che hanno alzato ...

Dal set de L’amica geniale 2 arrivano le prime foto di Lila e il figlio Rino : Le novità non mancano mai soprattutto quando il set de L'Amica Geniale 2 si sposta in città per le scene in esterna e anche in questo caso è stato così. I curiosi sono sempre tanti e gli scatti che arrivano dalle ultime riprese di Piazza dei Martiri a Napoli non lasciano dubbi: i lavori sono ormai in dirittura di arrivo e presto si passerà alla messa in onda. La Rai ha già annunciato il ritorno della serie senza annunciare una data definitiva ma ...

Sul set de L’amica geniale 2 arrivano le scarpe Ferragamo alias Solara : le novità sulla nuova stagione : Continuano le riprese de L'Amica Geniale 2 e sul set fanno capolino le famose scarpe Solara, quelle che Lila venderà nel secondo capitolo della serie in onda su Rai1 ad inizi 2020. Nei giorni scorsi Elena e Lila hanno girato alcune scene al mare per i capitolo centrali che li porteranno ad Ischia tra scontri e rivelazioni ma adesso le protagoniste sono tornate al centro di Napoli. Sarà proprio in città che Lila girerà alcune scene in esterna in ...