La Vuelta di Spagna fa grande Roglic | primo successo in un Grand Tour per lo sloveno

Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna : Il ciclista sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna, terza e ultima corsa a tappe di tre settimane della stagione. Domenica, al termine della ventesima e ultima tappa, il corridore del Team Jumbo Visma ha conservato il primo posto

Vuelta di Spagna – Cala il sipario con la passerella di Madrid : percorso - altimetria e favoriti della 21ª tappa : Si chiude oggi l’edizione 2019 della Vuelta di Spagna con l’ultima tappa di 106,6 chilometri da Fuenlabrada a Madrid Cala il sipario sulla Vuelta di Spagna 2019, va in scena oggi la ventunesima e ultima tappa, la Fuenlabrada-Madrid di 106,6 chilometri. Una passerella trionfale per Primoz Roglic che, salvo clamorose sorprese, festeggerà la prima vittoria in un grande giro, al termine di tre settimane pressoché ...

Vuelta di Spagna – Roglic si esalta : “un giorno speciale per la Slovenia - non ho mai pensato di perdere” : Lo sloveno ha commentato l’esito della ventesima tappa, esprimendo la propria soddisfazione anche per la vittoria di Pogacar Primoz Roglic ha praticamente vinto la Vuelta di Spagna 2019, lo sloveno ha conservato due minuti di vantaggio su Alejandro Valverde, quando manca ormai solo la passerella di Madrid. Il corridore del Team Jumbo Visma non sta nella pelle e lo sottolinea al termine della tappa: “sono molto felice, è ...

La Vuelta di Spagna parla sloveno! Roglic incoronato Re : Pogacar show nella 20ª tappa - beffa Movistar sul podio : Dominio sloveno nella Vuelta di Spagna 2019. Primoz Roglic difende la maglia rossa e vince la grande corsa iberica, ma la 20ª tappa è un capolavoro firmato Pogacar. Valverde chiude secondo, ma la Movistar fallisce la doppietta sul podio con Quintana Sabato per cuori forti quello che, di fatti, chiude la Vuelta di Spagna 2019. Ultima tappa, prima della passerella finale, quella che parte da Arenas de San Pedro e dopo 190.4 km termina sul ...

Vuelta di Spagna – Oggi si decide la corsa - Roglic difende la maglia rossa : percorso - altimetria e favoriti della 20ª tappa : Roglic difende la maglia rossa: percorso, altimetria e favoriti della 20ª tappa della Vuelta di Spagna La Vuelta di Spagna sta per volgere al termine: Oggi si corre infatti la penultima tappa della corsa spagnola, ovvero l’ultima possibilità per Alehandro Valverde di insediare Primoz Roglic, attuale maglia rossa. I ciclisti pedaleranno per 190,4 km da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos, in un percorso nel quale dovranno ...

Vuelta di Spagna – Cavagna conquista Toledo e la 19ª Tappa : Roglic mantiene la maglia rossa : Remi Cavagna si prende la 19ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista francese Deceuninck- QuickStep trionfa in solitaria sul traguardo di Toledo. Secondo Sam Bennett, terzo Stybar Fra due tappe di montagna, quest’oggi la Vuelta di Spagna propone una frazione più semplice, con 162 km da percorre partendo da Avila e concludendo sul traguardo di Toledo. Superato il Gpm iniziale, posto dopo 13 km, il tracciato pianeggiante sembrava ...

Vuelta di Spagna – Maxi caduta a metà della 19ª tappa : a terra anche la maglia rossa Roglic! [VIDEO] : Importante caduta a metà della 19ª tappa della Vuelta di Spagna: coinvolti, fra i tanti, anche Miguel Angel Lopez e la maglia rossa Primoz Roglic La 19ª tappa della Vuelta di Spagna regala un importante turning point a metà della corsa. Ad una sessantina di km dal termine, una Maxi caduta ha coivolto diversi ciclisti di spessore: sono finiti a terra Miguel Angel Lopez, Rafa Majka, Tony Martin (unico ritiratosi) e soprattutto la maglia ...

Vuelta di Spagna – Si punta verso sud con la Ávila-Toledo : percorso - altimetria e favoriti della 19ª tappa : La Vuelta di Spagna presenta una frazione non molto impegnativa, che potrebbe giocare a favore degli attaccanti considerando le caratteristiche del percorso La Vuelta di Spagna si avvia ormai verso la conclusione, con la diciannovesima tappa che punta dritta verso sud con la partenza da Ávila e l’arrivo a Toledo dopo 165,2 km. LaPresse Una frazione non molto impegnativa, che presenta come unico ostacolo da superare l’Alto de la ...

Vuelta di Spagna – E’ quasi fatta per Primoz Roglic - la nuova classifica generale dopo la 18ª tappa : Il corridore sloveno chiude al secondo posto la diciottesima tappa dietro Higuita, aumentando il proprio vantaggio sui propri rivali Primoz Roglic vede ormai la linea del traguardo, il corridore della Jumbo-Visma ha ormai le mani sulla Vuelta di Spagna 2019, quando ormai mancano tre tappe alla fine. Lo sloveno aumenta il vantaggio sui suoi inseguitori dopo la diciottesima tappa, guadagnando 2 secondi su Valverde e oltre un minuto su ...

Vuelta di Spagna – Prima vittoria in carriera per Higuita nella 18ª tappa - Roglic vicinissimo al trionfo : Prima vittoria in carriera per il corridore di Medellin, che taglia in solitaria il traguardo della diciottesima tappa Sergio Higuita vince la diciottesima tappa della Vuelta di Spagna, ottenendo il primo successo della propria giovane carriera. Il corridore della EF Education First rompe il ghiaccio al termine della penultima frazione di montagna di questa edizione della corsa iberica, coronando una lunga fuga impossibile da reggere anche ...

Vuelta di Spagna – Una nuova frazione di montagna : percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa : Oggi la 18ª tappa della Vuelta di Spagna: percorso, altimetria e favoriti della Comunidad de Madrid-Becerril de Sierra Prosegue il percorso dei ciclisti in gara alla Vuelta di Spagna 2019. Ieri è iniziata la terza ed ultima settimana della grande corsa a tappe spagnola, con Roglic che è riuscito a difendere la maglia rossa da leader. Oggi i corridori affronteranno un tosto percorso di montagna, da la Comunidad de Madrid a Becerril de ...

Vuelta di Spagna – Cambia il primo inseguitore di Roglic - la nuova classifica generale dopo la 17ª tappa : Lo sloveno tiene la Maglia Rossa dopo la diciassettesima tappa, perdendo però oltre cinque minuti da Quintana, che balza così al secondo posto Cambia il primo inseguito di primoz Roglic dopo la diciassettesima tappa della Vuelta di Spagna, alle spalle dello sloveno infatti c’è adesso Nairo Quintana, riuscito a guadagnare oltre cinque minuti sul traguardo di Guadalajara. Una rimonta pazzesca quella del colombiano, rivitalizzatosi dopo ...

Vuelta di Spagna – Gilbert concede il bis nella 17ª tappa - clamorosa rimonta di Nairo Quintana : Il corridore della Deceuninck-Quick Step vince la seconda tappa di questa Vuelta, precedendo sul traguardo Sam Bennett. In Maglia Rossa resta Roglic, ma Quintana recupera e sale al secondo posto della generale Una tappa pazzesca ed emozionante, conclusa con oltre un’ora di anticipo sulla tabella di marcia grazie allo spaventoso ritmo tenuto dai corridori in fuga. AFP/LaPresse Il primo a tagliare il traguardo della 17ª frazione è ...

Vuelta di Spagna – Valverde - che stoccata a Roglic : “nella terza settimana ha sempre un calo” : Valverde pronto a dare battaglia nell’ultima settimana della Vuelta di Spagna: arriva la frecciatina per Roglic Inizia oggi la terza ed ultima settimana della Vuelta di Spagna 2019: i ciclisti sono pronti a darsi battaglia nelle ultime tappe prima di poter incoronare il nuovo re della grande corsa a tappe spagnola. Roglic comanda la classifica generale, con Valverde secondo a 2’48”: lo spagnolo campione del mondo non ha ...