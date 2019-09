La tenda per usare lo smartphone anche sotto la doccia

San Lorenzo - Coldiretti : 4.3 milioni sotto le stelle - tra camper e tenda? : Sono circa 4,3 milioni i turisti italiani che hanno deciso quest’estate di trascorrere la vacanza in tenda, roulotte o camper, per conciliare le esigenze di indipendenza e di flessibilità con quelle del risparmio. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè per la notte di San Lorenzo tradizionalmente dedicata a guardare le stelle. Se i più giovani – sottolinea la Coldiretti – preferiscono la tenda, le persone di età più matura e con maggiori ...

Paganese - Stendardo rientra in gruppo : Alfageme rifiuta i campani - è vicino Perri : Nel ritiro di Gubbio, la Paganese si prepara in vista dell'esordio stagionale di Coppa Italia Serie C contro la corazzata Bari: il match è in programma domenica prossima allo stadio San Nicola, con fischio di inizio previsto per le ore 20.30. Gli azzurrostellati, agli ordini del tecnico Alessandro Erra, si allenano sotto il sole cocente della cittadina umbra: per il trainer originario di Coperchia arrivano buone indicazioni, soprattutto da parte ...

Operaio senza Cig da mesi in tenda davanti alla Blutec : "Non riesco più a fare la spesa" : Un Operaio di Blutec, Vito La Mattina di 52 anni, ha piazzato una tenda davanti ai cancelli della fabbrica ex Fiat a Termini Imerese: “Non ce la faccio più, starò qui fino a quando non mi faranno lavorare. Ho dovuto chiudere casa per i debiti, mandando moglie e figli da mia madre”, dice all’ANSA l’Operaio. Un gruppetto di lavoratori ha raggiunto Vito La Mattina.L’Operaio, come gli altri colleghi, non ...

Tende extracomode e ampie, per vacanze di gruppo. Vacanze avventurose, per coppie (con tanto di sacco a pelo matrimoniale) o per famiglie.