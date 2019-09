La Sicilia regina delle vacanze di settembre : boom di turisti : Anche per settembre la Sicilia è la regina del turismo italiano. La conferma viene dai dati di Confturismo e Confcommercio. La Sicilia si conferma una delle mete più ambite dai viaggiatori dopo un mese di agosto sold out. Ora anche settembre sembra essere un mese pieno di turisti. settembre è dunque anche mese di vacanze. Tre italiani su dieci hanno scelto di andare in ferie in questo mese e secondo i dati presentati da Confturismo per un ...

Musica : la regina del rock torna in Sicilia - Bertè in concerto a Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Al grido di 'Liberté', la regina del rock italiano Loredana Bertè arriva in Sicilia. L'appuntamento è il 14 settembre, al Teatro di Verdura di Palermo. Con 'Maledetto luna park', 'Il mare d’inverno', 'Babilonia', passando per 'Dedicato', 'Non ti dico no', 'In alto mare'

A San Vito lo Capo mare più bello d’Italia - è la regina del turismo Siciliano : San Vito lo Capo si conferma la località regina dell’estate 2019. È un trend più che positivo quello registrato dalla località balneare in provincia di Trapani. Con Castellammare del Golfo e le Isole Egadi è stata tra le mete preferite dai vacanzieri in Sicilia. E ancora la stagione non è finita. C’è ancora settembre ad attendere San Vito lo Capo che ospiterà l’atteso evento del Cous Cous Fest. Si tratta della ormai celebre ...