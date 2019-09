La sfida | temeraria e appassionata | di Kim ​Clijsters all' età e alle regine del tennis

Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) Perché, a 36 anni, pienamente realizzata come atleta, già n. 1 del mondo (di singolare e doppio) e campionessa di 41 singolari fra cui 4 Slam (più 11 doppi, con 2 Majors) e 3 Masters, un bottino di 24 milioni di dollari di soli premi guadagnati sul Tour, appagata come donna (moglie e madre di tre figli), soddisfatta dal riscatto di chi è rientratagare dal primo parto sul circuito pro e ha vinto più di prima, apprezzata commentatrice tv, una campionessa indiscussa, amatissima in patria, nel suo mondo come anche nella lontanissima Australia sente il bisogno di rimettersi in gioco e di tornare ancora a giocare partite diufficiali al massimo livello? La nuovadi Kim Clijsters, nata l'8 giugno 1983 in Belgio, che annuncia il clamoroso rientro col 2020 otto anni dopo il secondo addio agli Us Open 2012, sembra piena di perché. La fiamminga dal sorriso ...