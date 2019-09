La preoccupazione di Castagnetti per il futuro del Pd 

Fonte : agi

(Di lunedì 16 settembre 2019) È “molto preoccupato” per le sorti del Pd Pierluigi, padre nobile del Pd, molto in sintonia con il pensiero espresso dal capo dello Stato. Il rischio di una scissione la reputa “un'iniziativa irresponsabile come fu quella di Bersani”. Tanto che se Renzi chiedesse un parere agli elettori Pd, “gli risponderebbero di no farlo” si dice sicuro. Sono alcuni passi centrali dell'intervista al Corriere della Sera in cui l'ex esponente Dc, poi passato nel Ppi, quindi alla Margherita e infine al Pd, spezza una lancia in favore dell'accordo per le regionali con i 5Stelle: “C'è da ricostruire un tessuto valoriale, antropologico e per farlo occorre uno spazio temporale” afferma per poi aggiungere: “Io sono talmente rispettoso dell'alleato, da riconoscergli il tempo di cui ha bisogno perché le decisioni maturino. Non chiediamogli abiure, ma un'intesa su un obiettivo per il”. ...

