“La mamma è incinta” Kate Middleton | la figlia Charlotte ha combinato un guaio

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2019) Questa sì che è grossa! E se vi dicessimo che una fonte molto vicina alla duchessa abbia spifferato riguardo una nuova gravidanza? Una storia che fa ridere un po’, ma vale la pena raccontarla. Solo una settimana fa la solare Duchessa di Cambridge,, ha inaugurato il suo giardino “Back to Nature”. Per l’occasione ha indossato una leggero abito a fiori sotto il quale in molti hanno visto un pancino “sospetto”. Dopo George,e l’ultimo arrivato Louis, la bellaè in attesa del quarto bambino? A quanto pare si, o almeno la principessinane sarebbe convinta. Stando a quanto riportato dal magazine New Idea, la secondogenita della coppia reale lo avrebbe raccontando ad un’amichetta di scuola, rivelando anche il sesso del nascituro. Insomma, la principessinada qualche giorno ha iniziato ad andare a scuola, la Thomas’s Bettersea School e proprio ...

