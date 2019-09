Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) Per scrivere messaggi su WhatsApp o prendere appunti nelle Note (la “n” è maiuscola in quanto l’app nativa si chiama così) uso spesso il microfono anziché la tastiera del mio iPhone.È più semplice e veloce. Giorni fa, però, per rispondere via messenger a un amico ho dettato: “Credo che, per risolverlo, sia opportuno affrontare questo problema con energia”. Sono poi andato a controllare che non ci fossero errori e ho letto (le virgole le ho aggiunte successivamente): “You’re going to do sandwiches, are you from dare stow problem, you don’t gear”, frase che sia in inglese sia in italiano è senza senso.A meno che, ho pensato, si tratti di un gergo giovanile a me sconosciuto: “Farai panini, hai il coraggio di stivare il problema, non ti ingranare”, suona infatti la ...

HuffPostItalia : La grandefratellizzazione per via vocale -