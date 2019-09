La furia dell' immigrato | urla contro il tranviere e poi spacca il mezzo

Lucia - scampata alla furia dell’ex - ma lui ora è libero : “È come avere un cancro - in attesa di morire” : L'ex, Mauro Fabbri, ha prima provato ad ucciderla e poi, dal carcere dell'Arginone, nel Ferrarese, ha anche pagato un sicario per completare "il lavoro". Lei è viva per miracolo, costantemente sotto il controllo delle forze dell'ordine e adesso ha paura: "Mi sento come se fossi io ad aver commesso un reato”.Continua a leggere

Il ct del Kosovo ci ricasca : si infuria di nuovo - ma si accorge della telecamera e… [VIDEO] : Il ct del Kosovo ci ricasca. Dopo la conferenza stampa non proprio tranquilla di qualche giorno fa, che ha fatto il giro del web, l’allenatore ‘c’ha riprovato’. Nell’intervallo della sfida persa in Inghilterra, Bernand Challandes è stato immortalato dalle telecamere nuovamente furioso. Urla e sbraita, ma alla fine sorprende tutti quando si accorge di essere ripreso e sorride. In basso il video. Il ct del ...

Mentana "buca" il momento della fiducia al governo e si infuria in diretta su La7 : Uno spot mandato in onda dalla rete non ha permesso al direttore di seguire in diretta l'annuncio della presidente dell'aula...

Mentana "buca" il momento della fiducia al Senato e si infuria in diretta su La7 : Uno spot mandato in onda dalla rete non ha permesso al direttore di seguire in diretta l'annuncio della presidente dell'aula...

La furia dell’uragano Dorian : alle Bahamas centinaia di dispersi e 43 morti : Nicola De Angelis La forza della natura e la devastazione dell'uragano Dorian ha lasciato le Bahamas in ginocchio: un bilancio tragico, per ora i morti sarebbero 43 ma ci sono ancora centinaia di dispersi L'uragano Dorian ha abbandonato le Bahamas e si sta dirigendo verso la costa orientale del Canada. Dietro di sé ha lasciato devastazione e distruzione, il bilancio è di 43 morti (per ora) e centinaia di dispersi. Le unità di ...

Matteo Salvini si infuria - ecco cosa diceva il neo ministro dell'Economia : "Anche Hitler ha vinto le elezioni" : Roberto Guarltieri, nuovo ministro dell'Economia offende gli italiani e la democrazia: "Ci sono cose più importanti delle elezioni, anche Hitler le ha vinte e poi si è capito come è andata. Quindi non mi sembra un criterio assoluto che va sopra il bene e il male. I cittadini possono essere ingannati

Uragano Dorian - il vortice colpice le Bahamas : la furia dei fulmini dal satellite della Nasa : La Stazione spaziale internazionale ha ripreso l’Uragano Dorian mentre si abbatteva sulle Bahamas. Nelle immagini, l’impressionante sequenza di fulmini che hanno colpito l’arcipelago nell’Oceano Atlantico insieme a venti fino a 350 km/h. Video Nasa L'articolo Uragano Dorian, il vortice colpice le Bahamas: la furia dei fulmini dal satellite della Nasa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Chiara Ferragni - il post commovente : «Una delle mie estati più difficili...». Ma i fan notano un dettaglio e s'infuriano : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni pubblica un post commovente: «Non sarò mai perfetta». I fan notano un dettaglio e...

Chiara Ferragni - il post commovente : «Una delle mie estati più difficili...». Ma i fan notano un dettaglio e s'infuriano : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni pubblica un post commovente: «Non sarò mai perfetta». I fan notano un dettaglio e...

Omicidio – suicidio Pesaro : Maria ha lottato contro la furia dell’ex marito : Maria Cegolea, la donna uccisa dall'ex marito Andrei alle porte di Pesaro, ha tentato di difendersi fino alla fine con le mani e con le unghie tentando di nascondersi in bagno per fuggire alla furia omicida dell'uomo, ossessionato dalla gelosia.Continua a leggere

Rocket League - fan infuriati per la rimozione delle loot box : A riprova del fatto che non tutti sono d'accordo su una certa decisione, la notizia secondo cui Psyonix rimuoverà da Rocket League le loot box ha ottenuto risposte contrastanti da parte dei fan.Molti sono d'accordo con lo studio di sviluppo, mentre altri sostengono che da quando il gioco è approdato su Epic, la società lo sta "rovinando". Sotto al tweet pubblicato da Psyonix, una serie di utenti ha espresso le proprie perplessità a riguardo: ...

Gianluca Vacchi fa infuriare le donne : rivolta sessista dopo il video in cui sculaccia delle ragazze : Gianluca Vacchi ha fatto infuriare l'universo femminile. In un video pubblicato su Instagram si diverte sculacciando i sederi all'aria di alcune modelle a bordo del suo yacht. L'imprenditore, diventato famoso per i suoi balletti, non è nuovo a derive del genere. Un po' di tempo fa in televisione si

Dante’s Peak La furia Della Montagna film stasera in tv 5 agosto : cast - trama - curiosità - streaming : Dante’s Peak La Furia Della Montagna è il film stasera in tv lunedì 5 agosto 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Dante’s Peak La Furia Della Montagna film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Dante’s PeakGENERE: DrammaticoANNO: 1997REGIA: Roger Donaldsoncast: Pierce ...

Fiumicino - la furia della tromba d’aria che ha ucciso una ragazza : il video dal distributore di benzina : Lo scorso 28 luglio Noemi Magni, 27 anni, era morta dopo essere stata sbalzata a bordo della propria Smart dalla forza di una tromba d’aria a Fiumicino. La ragazza si trovava nella zona di Focene, vicino a un distributore di benzina. La furia della tempesta di quella notte è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della pompa di carburante. video Facebook L'articolo Fiumicino, la furia della tromba d’aria che ha ucciso ...