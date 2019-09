Kabul, militare Usa ucciso in scontro

Unamericano è statoin combattimento in Afghanistan. Lo ha fatto sapere la Nato, senza fornire ulteriori dettagli. Si tratta della 17.ma vittima americana nel corso delle operazioni militari nel 2019, secondo un conteggio del Pentagono. Altri tre membri delle forze armate statunitensi di stanza nel Paese sono morti per incidenti. Oltre 2.400 militari Usa hanno perso la vita da quando è iniziato l'intervento in Afghanistan, quasi 18 anni fa.(Di martedì 17 settembre 2019)