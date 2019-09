Juventus | Mandzukic più vicino all' Al Gharafa | pronta un' offerta da 10 milioni RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 16 settembre 2019) Laa disputare la prima partita di Champions League della stagione, nel match previsto mercoledì 18 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I bianconeri dovrebbero rinunciare sia a Douglas Costa che a Pjanic, usciti infortunati dal match di Serie A contro la Fiorentina. Oltre ai due, sicuramente non potranno essere schierati Emre Can e, esclusi da Maurizio Sarri dalla lista giocatori che disputeranno la Champions League, almeno in questa prima parte della massima competizione europea. Se il tedesco però è considerato un elemento importante dal tecnico toscano, stessa cosa non si può dire per la punta bianconera, che non è stata convocata per la trasferta toscana contro la Fiorentina. Come confermato dal direttore sportivo Fabio Paratici, il giocatore è sul mercato ed è in trattativa con una società del ...

FabrizioRomano : Mario Mandzukic si avvicina al trasferimento in Qatar: trattativa che continua e parti in contatto per provare a tr… - DiMarzio : #Calciomercato | #Mandzukic in Qatar, nuovi passi in avanti: le ultime sull'attaccante della #Juventus - forumJuventus : Di Marzio: 'Il futuro di Mandzukic è sempre più verso il Qatar. Nelle prossime ore infatti è previsto un incontro t… -